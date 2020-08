“Wie straffeloos kan slaan, blijft dat doen”: politiek Brussel veroordeelt geweld tegen politie in Schaarbeek JMBB

17 augustus 2020

12u33 0 Brussel Afgelopen vrijdag hebben twee politiemannen verwondingen opgelopen bij de arrestatie van een van de 17-jarige Blankenberge-relschoppers . De jongeman had de politie uitgedaagd op het Liedtsplein in Schaarbeek en schakelde de hulp in van omstaanders om zich tegen de politie te keren.



Verschillende Brusselse politici reageren intussen op de incidenten. Gisteren deelde N-VA-volksvertegenwoordiger Mathias Vanden Borre in een veroordelende reactie op de feiten al mee dat “de reputatie van Brussel inzake veiligheidsbeleid dramatisch is”. Vandaag reageert ook Brussels politica Els Ampe (Open Vld): “Veel Brusselse politici sluiten hun ogen voor wat er op straat gebeurt. En diegenen wiens ogen het best dichtgeplakt zijn, zijn de ministers van Justitie van de voorbije twintig jaar”, vindt ze. “Wie straffeloos kan slaan en kapotmaken blijft dat doen.”

Nultolerantie

Juan Benjumea Moreno, Brussels parlementslid voor Groen en lid van de Commissie Binnenlandse Zaken, heeft het over “vreselijke beelden". “Geweld tegen onze politie is onaanvaardbaar. Er moet nultolerantie zijn voor wie onze agenten aanvalt. Onze politie verdient waardering voor haar werk en de tekorten aan middelen, investeringen en personeel moeten eindelijk, zoals lang beloofd, worden opgevangen”, luidt het. Verder verwijst Moreno naar de thematische commissies rond de uitdagingen voor de politie in Brussel en de relatie met de burgers, die binnenkort worden opgestart. Dat initiatief wordt echter niet toegejuichd door Ampe: “Commissies en praatbarakken zijn een zoveelste manier om rond het probleem heen te draaien. Er is één probleem en dat moet benoemd worden: straffeloosheid”, reageert de liberaal.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageert via Twitter: “Ik veroordeel alle vormen van geweld en betuig mijn solidariteit met de politieagenten die vrijdagavond in #Schaarbeek gewond zijn geraakt. Ik roep op tot respect voor de agenten bij de uitvoering van hun taken.”

