‘Week van de Geletterdheid’ focust op laaggeletterde ouders SZM

09 september 2019

18u56 0 Brussel De Week van de Geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. Laaggeletterde ouders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of de digitale wereld. Een vijfentwintigtal scholen in Brussel worden daarbij ondersteund, waarbij zowel naar ouders als naar leerlingen gekeken wordt.

Eén op tien ouders is laaggeletterd. Ze hebben het moeilijk met taal, cijfers en de digitale wereld. “Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij”, zegt de organisatie. “Door te werken aan de geletterdheid van ouders, verhogen hun kansen, maar ook die van hun kinderen.”

De Week van de geletterdheid wil kleuter- of lagere scholen stimuleren om na te denken over geletterdheid. Schoolteams kunnen tips krijgen over hoe ze moeten omgaan met met laaggeletterde ouders en hen ondersteunen. Zo wordt er vrijdag in Brussel een inspiratiedag georganiseerd, in het Hendrik Consciencegebouw. Daar worden verschillende tips en getuigenissen meegedeeld.