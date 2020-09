“Waar is Rudi?”: N-VA maakt balans op van 1 jaar Brusselse regering JMBB

18 september 2020

11u42 0 Brussel De Brusselse N-VA-fractie is niet mals voor het beleid van de regering Vervoort-III, die nu ongeveer één jaar in het zadel zit. “De ploeg mist een zichtbare leider, heeft geen daadkracht en coherentie, en heeft zelfs nog geen begroting om haar plannen te realiseren. Kortom: een dikke buis over de hele lijn”, klinkt het.

Vooral het financiële plaatje stoort de N-VA. “Nog steeds is het onduidelijk wat de Brusselse regering al dan niet gaat ondernemen. Knopen doorhakken, keuzes maken en eventueel besparen is nochtans de essentie van regeren", luidt het. Maar het is vooral de figuur van Rudi Vervoort die het moet ontgelden: de PS’er is te onzichtbaar, mist leiderschap, en coördineert zijn ministers onvoldoende, vindt de N-VA. Daarnaast was er in de context van de coronacrisis te veel verwarring en te weinig eenduidigheid, aldus de Brusselse N-VA-fractie. “Er waren soms negentien verschillende corona-‘beleiden’ in Brussel.”

Loze beloftes

Ook wat betreft veiligheid laat N-VA weinig tot niets heel van de équipe van Vervoort. “De laatste maanden heeft Brussel helaas meermaals de (inter)nationale pers gehaald in negatieve zin. De beelden van de rellen in Anderlecht, Molenbeek en Brussel geven de reputatie van onze stad andermaal een stevige deuk. Bovendien zijn politieagenten, brandweer en ambulances steeds meer het doelwit van geweld. De oorzaak is een versnipperd veiligheidsbeleid en een laissez-fairementaliteit”, aldus de Brusselse N-VA.

De veiligheidsbevoegdheden die het Brussels Gewest na de zesde staatshervorming heeft ontvangen, worden te weinig gebruikt, klinkt het. N-VA wil bijvoorbeeld dat de zes politiezones fuseren. Ook moet Brussel de werkloosheidsproblematiek aanpakken door een strengere activeringspolitiek en een sterkere ondersteuning van de privésector, vinden de Vlaams-nationalisten.

Verderop hamert N-VA onder meer op tweetaligheid in de dienstverlening, is het mobiliteitsbeleid volgens de partij te slordig, zijn de doelstellingen op het vlak van klimaat en energie onrealistisch, en maakt de regering zich tout court te vaak schuldig aan loze beloftes.