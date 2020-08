“Vroeger was het een wens, nu is het een nood": Stad Brussel bekijkt vier opties voor openluchtzwembad JMBB

26 augustus 2020

16u43 6 Brussel In 1978 sloot met het Solarium in Evere het laatste openluchtzwembad in het Brussels Gewest. Meer dan veertig jaar later borrelen de plannen voor een vers buitenbad voor de hoofdstad opnieuw op, en deze keer is het menens: “De roep om de plannen concreet te maken werd steeds luider.”

Voor alle duidelijkheid: die plannen zijn er al langer, zo bevestigt Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen). “De plannen voor een nieuw buitenbad bestaan al meer dan tien jaar. Maar, de laatste tijd werd de roep om die plannen concreet te maken steeds luider.” De stad liet daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren die moest nagaan welke concrete ideeën er kans maken en via welke methoden die zwembaden realiteit moeten worden. “De stad bestrijdt al klimaatverandering en hittegolven, maar burgers moeten ook oplossingen krijgen tijdens hitegolven”, klinkt het. Het stadsbestuur verzekert dat het klaar is voor een openluchtzwembad: het budget is er, er is voldoende ervaring met het beheer van zwembaden, en ook de partners zijn gevonden.

We vechten al tegen de effecten van klimaatverandering, maar we moeten ons er ook aan aanpassen: een openluchtzwembad is een belangrijk deel van dat verhaal Benoit Hellings (Ecolo-Groen)

Zwembad voor iedereen

Op dit moment zijn vier plaatsen in de running: het Nautisch Centrum in Laken, het Ossegempark bij het Amerikaans Theater in Laken; en de Korte Groenweg en de Lombardsijdestraat, beide in Neder-over-Heembeek. De stad zal met de verschillende overheden en de buurtbewoners moeten nagaan op welke locatie het buitenbad gebouwd zal worden. De oppervlakte zal hoe dan ook om en bij de 10.000 m² beslaan. In elk van de vier gevallen moet het om een ‘natuurlijk zwembad’ gaan, een zwembad met natuurlijke filtering via een vijver. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat die optie op lange termijn goedkoper is.

De keuze zal afhangen van een aantal criteria: de locatie en wijk zelf (er wordt geopteerd voor een dichtbevolkte buurt), bereikbaarheid, participatie, ruimtelijke voorschriften, de oppervlakte van de site, en de nabijheid van recreatiegebieden en voorzieningen. “Het moet een zwembad voor iedereen worden", voegt Hellings toe. “We vechten al tegen de effecten van klimaatverandering, maar we moeten ons er ook aan aanpassen: een openluchtzwembad is een belangrijk deel van dat verhaal.”

De kosten worden op 2 à 4 miljoen euro geschat en het zwembad zou er al tegen het einde van de huidige legislatuur, 2024 dus, moeten zijn.