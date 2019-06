‘Vreemde vogel’ op terras: brandweer vangt ibis in Molenbeek kg

09 juni 2019

17u41

Bron: Belga 52 Brussel De brandweer van Brussel heeft deze namiddag een ibis gevangen op het terras van de eerste verdieping van een woning in de Hovenierstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Een ibis is een exotische vogel die hier normaal niet voorkomt.

Het dier werd in een doos geplaatst en vervolgens naar het dierenasiel Veeweyde in Anderlecht gebracht. Dat meldt Walter Derieuw, de woordvoerder van het Brusselse brandweerkorps.



De medewerkers van het asiel zullen volgende week contact opnemen met de vogelbeschermingsorganisatie Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), die ook in Anderlecht gevestigd is.



Het is niet duidelijk waar de vreemde vogel vandaan kwam. Er bestaan bijna dertig soorten ibissen, die voorkomen in Afrika, Australië, Azië en de Verenigde Staten. In België vind je de vogels normaal niet in het wild.

Lees ook: Zoo laat flamingo inslapen nadat kind steen naar dier gooit