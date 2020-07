‘Voetbaltruc’ leidt tot 18 maanden cel Wouter Hertogs

14 juli 2020

13u08 1 Brussel Een man die verschillende toeristen in Brussel met geweld beroofde is veroordeeld tot 18 maanden cel. Hij gebruikte de zogenaamde ‘voetbaltechniek’ om zijn slachtoffers af te leiden. De man was allesbehalve aan zijn proefstuk toe aangezien hij sinds 2017 al meerdere gevangenisstraffen opliep voor gelijkaardige feiten.

In januari beroofde M.B.een koppel en in mei had hij op dezelfde dag tweemaal toegeslagen met de zogenaamde ‘voetbaltechniek’. Daarbij benadert een overvaller zijn slachtoffer door te doen alsof hij met een ingebeelde voetbal speelt en speelt hij die zogezegd door de benen van het slachtoffer. De overvaller zorgt er echter voor dat het slachtoffer ten val komt, vangt hem zogezegd op en profiteert ervan om het slachtoffer te beroven. Het parket had een gevangenisstraf van 28 maanden gevorderd tegen M.B. Zijn advocaat pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel. “Mijn cliënt leeft hier op straat en moet overleven op basis van tijdelijke jobs”, klonk het. “Hij steelt om eten te kunnen kopen. Als hij vrijkomt, is hij van plan naar Spanje te trekken, waar zijn familie ook verblijft.”

De rechter vond een celstraf met uitstel te mild, vooral gezien het strafrechtelijke verleden van de man. Hij werd immers zowel in 2017 als in 2019 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en had in juni 2020 nog een veroordeling bij verstek opgelopen, opnieuw voor diefstallen met geweld.