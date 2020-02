Voedselbank voor Brussel en Brabant heeft nieuw verdeelcentrum: “De vraag blijft stijgen” JCV

11 februari 2020

13u42 0 Brussel De voedselbank voor Brussel en Brabant heeft dinsdag haar nieuwe verdeelcentrum in Neder-Over-Heembeek ingehuldigd. Een broodnodige opening, niet alleen omdat het vorige centrum veel te klein was. “Er blijven mensen tussen de mazen van het net vallen.”

Elke dag worden er in het nieuwe centrum in Heembeek talloze dozen met leefmiddelen verwerkt. Verpakkingen met blikken en kiwi’s worden er snel doorgevoerd, voor ze vervallen. “Wat niet verkocht raakt in de Colruyt wordt naar hier gebracht”, zegt vrijwilliger Marcel Badarau. “Ik kom hier ondertussen al 14 werken en helpen. Toen ik begon was ik zelf werkloos, maar ik wou toch mijn steentje bijdragen. Mensen helpen en ondertussen contact hebben met anderen, daarom doe ik het.”

Te klein

Badarau is een van de 29 vrijwilligers die elke weekdag aan de slag gaan in de voedselbank Brussel-Brabant. Die heeft sinds december een nieuw onderkomen aan de Meudonlaan in Neder-Over-Heembeek. En dat was nodig. “Vroeger zaten we in de Glasgowstraat in Anderlecht”, zegt Luc Rogge, voorzitter van de voedselbank Brussel-Brabant. “Maar dat was niet alleen te krap. Dat gebouw had ook drie verdiepingen zodat we alles steeds tussen die verdiepingen moesten verdelen. Er was ook geen parking zodat iedereen op straat moest laden en lossen. Hier zitten we duidelijk veel beter, met een grote parking, een loskade en veel meer ruimte.”

Ruimte die nodig is, want in 2019 verdeelde de voedselbank in onze regio 4.145 ton aan voedsel voor 26.000 mensen. “We zien inderdaad een stijgende vraag”, zegt Rogge. “Zes procent meer dan in 2018. We hebben een goed sociaal systeem in ons land, maar toch zien we mensen door de mazen van het net vallen. Daarom is ons werk hier zo belangrijk. Wij verzorgen eigenlijk de verdeling van alle leefmiddelen die binnenkomen en we maken die over aan andere organisaties, zoals de plaatselijke OCMW’s.”

Nieuwe regels

In heel België deden vorig jaar bijna 170.000 mensen beroep op voedselhulp. Zij kregen bijna 18.000 ton eten, wat overeen komt met 36 miljoen maaltijden. Toch zien de voedselbanken een bedreiging voor hun toekomst, ondanks de duidelijke nood. Nieuwe Europese regels leggen vanaf dit jaar immers een minimuminvestering op in voedselhulp. “Als de Belgische overheden zich zouden beperken opgelegde minimum, dan zou de huidige 12,6 miljoen euro aan Europese voedselhulp op jaarbasis worden herleid tot 7,4 miljoen euro. Concreet zou dat voor de Belgische Voedselbanken neerkomen op bijna een kwart minder aangeleverde basisproducten, wat uiteraard rampzalig zou zijn voor onze werking”, zegt Piet Vanthemsche, voorzitter bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. Europa raadt de lidstaten aan om meer te investeren dan het minimum. De voedselbanken roepen de overheid dan ook op om dit te doen.