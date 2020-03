Vivaqua zal soepeler zijn voor waterfactuur JCV

19 maart 2020

14u59 0 Brussel Watermaatschappij Vivaqua zal door de coronacrisis soepeler omspringen met de aanrekeningen voor haar klanten. Zo wordt de termijn voor de betalingen alvast verlengd.

“We zijn ons bewust van de economische en financiële impact die het coronavirus kan hebben en hebben daarom beslist om zijn klanten te ondersteunen”, klinkt het.

Daarom zal Vivaqua de betalingstermijn van de facturen verlengen. Tot eind juni worden er geen herinneringen uitgestuurd. Als facturen niet betaald worden, komt er automatisch een afbetalingsplan op 10 maanden, ongeacht of het gaat over een factuur van een particulier of een bedrijf.

Eerder werd ook al beslist om voorlopig het water nergens nog af te sluiten.