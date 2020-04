Twee minderjarigen voor jeugdrechter na rellen in Anderlecht JCV

12 april 2020

13u32 0 Brussel Na de rellen van zaterdag zijn twee minderjarigen ter beschikking gesteld van de Brusselse jeugdrechter. Dat meldt het Brusselse parket. Ze worden verdacht van onder meer verboden wapendracht en brandstichting.

Een van de verdachten werd zaterdagnamiddag opgepakt. Hij wordt verdacht van weerspannigheid in groep en verboden wapendracht. De andere minderjarige werd ’s avonds opgepakt en moet zich verantwoorden voor brandstichting. “Beide verdachten wordt ook nog ten laste gelegd dat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden”, zo zegt Willemien Baert van het Brusselse parket.

De twee verschenen ondertussen voor de jeugdrechter. De persoon die verdacht wordt van verboden wapendracht is geplaatst in een gesloten instelling. De andere verdachte werd vrijgelaten.

Zaterdag rond 14 uur waren er de eerste onlusten in Anderlecht. Volgens de korpschef van Brussel-Zuid, Patrick Evenepoel, werd er onmiddellijk met stenen gegooid naar de politie en volgden er arrestaties, vooral in de Clémenceau-wijk. In de namiddag gingen de rellen door. Ook ‘s nachts was er nog geweld. In totaal werden er 57 mensen door de politie gearresteerd.