Exclusief voor abonnees ‘Topdokter’ Inge Van Herreweghe helpt te vroeg geboren kindjes én hun ouders: “Zo veel mogelijk bijstand geven in zware periode” JCV

15 februari 2020

08u12 0 Brussel Bij een te vroeg geboren kindje komt zelden een roze wolk kijken. In het nieuwe seizoen van ‘Topdokters’ op Vier laat neonataloge Inge Van Herreweghe zien hoe ze in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel omgaan met die kinderen én hun ouders. “Je moet je zorgen aanpassen aan elk individueel geval.”

Aan de ingang van de afdeling neonatalogie in het Sint-Pietersziekenhuis in het hart van de Marollen hangt een hele reeks foto’s van lachende kinderen. Het lijkt heel normaal, tot je kijkt naar het aantal weken waarop ze geboren werden. Hier steekt het personeel zijn ziel in het behandelen en begeleiden van te vroeg geboren kinderen. “Laatst was er hier een moeder met haar dochter van 19 jaar oud”, zegt neonataloge Inge Van Herreweghe. “De dochter was veel te vroeg geboren, maar sinds die geboorte hadden we hen niet meer gezien. De mama kwam haar nu echter voorstellen, nu ze aan haar studies burgerlijk ingenieur begon. Dat doet je wel iets.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis