‘Tiguan-bende’ riskeert tot 5 jaar cel WHW

09 augustus 2019

14u56 0 Brussel Vijf mannen die meer dan 20 Volkswagen Tiguans zouden gestolen hebben riskeren celstraffen van 2 tot 5 jaar cel. “Een lege doos”, noemt de verdediging het dossier.

Eind 2017 en begin 2018 was er in en rond Brussel sprake van een heuse diefstallenplaag van Volkswagen Tiguans. De speurders waren er al snel van overtuigd dat het om een heuse ‘Tiguanbende’ ging. In de buurt van de diefstallen doken vaak dezelfde huurwagens op. Deze wagen bleken bovendien telkens gehuurd te worden door de broers B. Telefonie-onderzoek werd opgestart waaruit bleek dat ‘toevallig’ hun gsm-nummers opdoken in dezelfde buurten als de diefstallen. Daarnaast werden hun nummers én de huurwagens gelokaliseerd in Antwerpen, waar de gestolen voertuigen heen werden gebracht. Veel aanwijzingen, maar het laatste puzzelstukje werd pas In november 2018 gelegd. Toen werden de twee broers betrapt toen ze probeerden de autodocumenten van een Tiguan te stelen.

Huiszoekingen

Al deze elementen volstonden om over te gaan tot verschillende huiszoekingen. In hun woningen en in hun garage werden sleutels aangetroffen waarmee auto’s van het merk Volkswagen konden geopend worden.”Deze twee broers stonden aan het hoofd van een criminele organisatie”, aldus het openbaar ministerie. dat prompt celstraffen van 40 maanden en 5 jaar vorderde tegen beiden. Tegen drie andere verdachten werden gevangenisstraffen tot 2 jaar gevorderd. Much ado about nothing, adus de verdediging. “De bewijzen tegen hen zijn werkerlijk vederlicht. Behalve die betrapping op heterdaad is er geen enkel hard bewijs dat zij bij de diefstal van die wagens betrokken waren”, klonk het. Uitspraak op 14 augustus.