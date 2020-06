Standbeeld Leopold II op Troonplein opnieuw beklad JCV

10 juni 2020

15u15 0 Brussel Het ruiterstandbeeld van Leopold II op het Brusselse Troonplein is opnieuw beklad met rode verf en verschillende opschriften. Het beeld was nochtans maar net hersteld van de antiracismebetoging van vorige zondag. De Black Lives Matter-beweging en een nieuwe petitie om standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te halen, doen de discussie en het vandalisme opnieuw aanzwengelen.

Wie er achter de actie zit, is niet duidelijk. Zowel op het gezicht als de handen van de koning werd symbolisch rode verf aangebracht, als verwijzing van het bloed dat aan zijn handen kleeft voor zijn mensonwaardige daden in Congo. Op de borst van de vorst werd in grote letters ‘Pardon’ geschilderd. Er werden verder ook verschillende opschriften zoals “moordenaar”, “fuck u” en “geen gerechtigheid, geen vrede” op het monument gespoten.

Weerstand

“We stellen een proces-verbaal op en kijken verder welke elementen we kunnen vinden om iemand te identificeren”, laat Olivier Slosse, woordvoerder van de lokale Brusselse politie weten.



Het beeld kreeg in het verleden al vaker met vandalisme te maken, maar dat is recent toegenomen. Er is dan ook meer en meer weerstand tegen de beelden van de oude koning door de Black Lives Matter-beweging. Leopold II is verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Congolezen tijdens zijn bewind in de voormalige Belgische kolonie.

Debat

Een petitie die vraagt dat de stad Brussel alle standbeelden van Leopold II van straat verwijdert, kreeg ondertussen al bijna 70.000 handtekeningen. Ook binnen de Brusselse regering zal er gediscussieerd worden over de zaak. Die wil ook de Congolese gemeenschap in Brussel en wetenschappers in het debat betrekken. Een eventueel verbod zou dan meteen voor het hele Brusselse Gewest gelden.