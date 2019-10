“Slachtoffer wees voor zijn dood al naar Ladhari” WHW

10 oktober 2019

17u24 0 Brussel Tijdens de getuigenverklaringen op het proces rond de dood van Denis Debouverie is gebleken dat het slachtoffer beschuldigde Tarek Ladhari niet vertrouwde. “Hij wil me dood”, zou Debouverie tegen een medewerker van hem verklaard hebben.

De getuige verontschuldigde zich bijna bij de beschuldigde. “Ik heb niets tegen Tarek Ladhari maar ik moet het zeggen zoals het is. Meneer Debouvrie heeft me zelf gezegd dat ‘Tarek twee personen had gestuurd om hem te vermoorden’”, deed de huishoudhulp van het slachtoffer zijn verhaal. De man werkte zo'n 8 maanden voor het slachtoffer. “Ik had een meisje ontmoet en ben daarom gestopt. Niet in slechte verstandhouding (zoas getuigen beweerden red.)”, klonk het.