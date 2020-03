Sint-Joost wil flatgebouw naast Noordstation laten beschermen JCV

04 maart 2020

14u47 0 Brussel Sint-Joost-ten-Node wil het ‘Miramar’-gebouw aan het Lazarusplein laten beschermen als monument. De gemeente heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij het Brussels Gewest.

Het gebouw, vlak bij de sporen van het Noordstation, maakt vandaag een wat verloederde indruk. Toch wil de gemeente het gebouw laten beschermen. Het staat immers al op de inventaris van het architecturaal erfgoed.

Het gebouw werd in de jaren ’60 neergepoot en is het werk van de architect Claude Laurens. Het staat symbool voor de modernistische beweging van de jaren ‘50 en ‘60, voornamelijk geïnspireerd door de Franse architect Le Corbusier, die veel gebouwen in dezelfde stijl ontwierp.

De gemeente wil het gebouw dan ook bewaard zien. De afgelopen jaren werden aan de Sint-Joostse kant van het Noordstation verschillende grote kantoorprojecten neergepoot. “Dit architecturaal erfgoed, symbool van het naoorlogse modernisme, verdient erkenning voor zijn erfgoedbelang en een bescherming om het behoud, het onderhoud en zelfs de restauratie ervan te verzekeren”, zegt burgemeester Emir Kir.