“Schrijnend tekort aan leerkrachten vooral voelbaar in lager onderwijs”

29 augustus 2019

18u52 0 Brussel Nog een paar dagen voor de start van het nieuwe schooljaar, zitten nog veel scholen met te weinig leerkrachten. “In het basisonderwijs is het tekort nog dramatischer en meer voelbaar, omdat het natuurlijk klasleerkrachten zijn die voor alle vakken instaan behalve LO en levensbeschouwing”, zegt HR-verantwoordelijke voor het Nederlandstalig onderwijs van de stad Brussel, Amaryllis Pieteraerens.

Het aantal leerlingen stijgt en elk jaar studeren er minder leraren af. Je moet geen kei zijn in wiskunde om in te zien dat er dan een probleem is. In Brussel is het tekort nog groter dan in de rest van Vlaanderen. Het burgercollectief Ieder Kind Een Stoel zet zich zelf al tijdlang in om elk Brussels ketje aan een schoolbank te helpen. “Het is tijd dat de overheden oplossingen zoeken en geld vrijmaken voor het tekort aan schoolplaatsen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.”

Niet enkel te weinig schoolbanken voor leerlingen, maar ook te weinig leerkrachten werken elkaar in de hand. In de scholen van stad Brussel getuigt HR-verantwoordelijke voor het Nederlandstalig onderwijs van de stad Brussel, Amaryllis Pieteraerens, vooral van een dramatisch tekort van leerkrachten in het basisonderwijs. “In de zeven basisscholen van de stad Brussel, ontbreken momenteel gemiddeld 1 tot 2 personeelsleden”, zegt Pieteraerens. Dat kan gaan over leerkrachten, maar ook zorgcoördinatoren of hulpopvoeders.

Shopgedrag

Het probleem is deels dat leerkrachten een waaier hebben aan mogelijkheden. “Veel leerkrachten zoeken een plaats dichtbij huis of veranderen van school”, zegt Pieteraerens. “Ze kunnen shoppen voor scholen en voor de vakantie of soms zelfs op het laatste moment van school veranderen.” Hierdoor ontstaat er een concurrentie tussen scholen en gaan leerkrachten natuurlijk kiezen voor het beste pakket.

Instituut Anneessens-Funck bijvoorbeeld, heeft zoals andere Brusselse scholen nog wat vakken die niet ingevuld zijn. In totaal zijn er 12 vakken vrij over verschillende graden: Boekhouden, Toegepaste Economie, Natuurwetenschappen, Persoonlijk leertraject, Frans, Nederlands, Techniek, Project en Talent, Toegepaste Informatica, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Deze vakken kunnen in combinatie zo’n vijf leerkrachten tewerkstellen.

Zorgleerkrachten

Als lagere scholen geen leerkrachten vinden, dan worden de leerlingen meestal opgevangen door een zorgleerkracht. Dat zijn leerkrachten die normaal gezien enkel inspringen als sommige leerlingen het moeilijk hebben. Soms worden de leerlingen ook opgesplitst over andere klassen. “Het komt zelfs voor dat er in zo’n situaties leerkrachten van het kleuteronderwijs inspringen in het lager onderwijs,” aldus Pieteraerens.

Het tekort aan leerkrachten kan daarnaast zorgen voor nieuwe leerkrachten die eigenlijk geen leerkrachtendiploma hebben. In het Franstalig onderwijs in Brussel kan bijvoorbeeld iedereen met een Nederlandstalig masterdiploma leerkracht Nederlands worden, omdat het tekort er zo groot is. In het Nederlandstalig onderwijs gaat het wel niet tot dat punt. “Het kan zijn dat er sommige leerkrachten geen lerarenopleiding hebben”, zegt Pieteraerens. “Maar dan hebben ze een soortgelijk diploma in pedagogiek, bijvoorbeeld.”