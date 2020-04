#SAMENTEGENCORONA. Callcenter verzamelde al 5.000 vrijwilligers om boodschappen te doen voor hulpbehoevenden mvdb

02 april 2020

18u32 4 Brussel Amper tien dagen na de opstart, draait opgestarte burgerbeweging Covid-Solidarity.org draait op volle toeren. Hun gedecentraliseerd callcenter, bemand door meer dan vijftig vrijwilligers, is een versnelling hoger geschakeld om oudere mensen verder te helpen die minder technologisch aangelegd zijn. Een oudere die moeilijk zijn of haar huis uit kan om boodschappen te doen, hoeft enkel het gratis telefoonnummer 02 808 96 54 te bellen. De aanpak werkt.

Het platform heeft door de dagelijkse steun van hun callcenter al meer dan 5.000 vrijwilligers kunnen verzamelen om boodschappen te doen voor mensen die hun woning niet kunnen verlaten. Er zijn ook nog meer dan honderd vrijwilligers die thuis klaar staan om telefoontjes te beantwoorden, in het Nederlands én in het Frans voor iedereen die hulp nodig heeft, of die gewoon wilt dat iemand even naar hem of haar luistert.

“Ons platform is de Tinder van de solidariteit. We verbinden personen die hulp vragen met vrijwilligers uit dezelfde buurt. We hebben in een recordtijd een grote invloed in elke buurt, door de sociale banden terug op te wekken. We hopen natuurlijk dat deze connectie na de crisis ook blijft bestaan”, zegt Olivier Rousseaux, de initiatiefnemer van het project.

De partners sinds de lancering van het initiatief & de spelers in de grootdistributie (Carrefour, Delhaize, Mestdagh (uitbater van 83 Carrefour Markets in Franstalig België), Colruyt, BIO planet, Okay, SPAR, CORA, Delitraiteur, Match, Smatch, Färm, Intermarché, Medi-Market, Sequoia, Tom&Co) verspreiden vanaf nu het telefoonnummer (02 808 96 54) in hun verkooppunten om de personen die hun boodschappen niet kunnen doen te steunen. Het callcenter van Covid-Solidarity.org wordt nu dus ook nationaal gedeeld.

Covid-Solidarity.org doet ook een oproep naar de OCMW’s en de gemeenten om de krachten te bundelen. Zo kunnen nog meer geïsoleerde personen worden bereikt en leren ze het hulptelefoonnummer kennen. “Laten we van deze crisis een kans maken om solidariteit maximaal in te zetten”, aldus nog Rousseaux.

