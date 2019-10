‘Potvis’ aangespoeld aan Thurn & Taxis JCV

04 oktober 2019

12u35 0 Brussel Op de kaaien voor Thurn & Taxis is een potvis aangespoeld. Geen echt dier uiteraard, maar een kunstinstallatie die de opkomende editie van Nuit Blanche moet promoten.

Nuit Blanche is als feestconcept al aan zijn 17de editie toe en gaat zaterdagnacht door in Thurn & Taxis. Nu al grijpt een initiatief wel heel veel aandacht langs de vlakbij gelegen Havenlaan. Op de kaaien ligt namelijk een hyperrealistische pop van een aangespoelde potvis. Minus de geurhinder is de vis niet te onderscheiden van een echt exemplaar.

De potvis is het werk van het Belgische kunstenaarscollectief Captain Boomer. Zij zijn niet aan hun proefstuk toe. De potvis spoelde eerder ook al aan in onder meer Parijs , Londen en Warschau. Met het project wil het collectief overbrengen wat de impact van een aangespoelde potvis op een gemeenschap is. Gedurende een aantal dagen wordt heel het proces nagespeeld, tot de autopsie toe.

Nuit Blanche heeft dit jaar als thema het Antropoceen, de naam van het huidige tijdperk dat inging toen het klimaat de gevolgen van menselijke activiteit begon te ondervinden. De aangespoelde potvis past daar dan ook in.