“Politie werd met projectielen aangevallen”: naast copyrightkwestie brengt rapper van K3-cover zich opnieuw in de problemen JMBB

13 augustus 2020

09u19 14 Brussel De videoclip voor de De videoclip voor de remake van ‘Oya lélé’ door de Nederlandse rapper Gofast doet al een paar dagen wat stof opwaaien. Niet alleen had de rapper geen toestemming gevraagd om het K3-melodietje te kopiëren, nu blijkt ook dat de Brusselse politie aangevallen werd met projectielen en er een loopje genomen wordt met de coronamaatregelen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 22 juni kreeg de Brusselse politie rond 18 uur een melding dat de Antwerpsesteenweg deels was afgezet. Jongeren blokkeerden het verkeer en chauffeurs gebruikten bruusk hun handrem. Verschillende politieploegen snelden ter plaatse. “Er heerste een geladen sfeer en de politie werd bekogeld met allerlei projectielen. We waren op voorhand niet ingelicht van de opnames”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. Het is voorlopig onduidelijk of de verantwoordelijken achter de videoclip vervolging riskeren. Op de datum van de opname was het in ons land bovendien de bedoeling niet-georganiseerde samenscholingen te vermijden. Ook de mondmaskers vallen in de clip nagenoeg op één hand te tellen.

De Nederlandse rapper ging oorspronkelijk niet in op de reactie van Studio 100, dat niet zo heuglijk reageerde op het feit dat Gofast geen toestemming had gevraagd om de melodie te kopiëren. Ondertussen is bekend geraakt dat Gofast en Studio 100 met elkaar gaan praten nadat Miguel Wiels juridische stappen overwoog.