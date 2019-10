“Politie spoot antitraangasmiddel in mijn ogen”: reactie van vermeende activist doet de ronde op sociale media SHVM

14 oktober 2019

12u05 12 Brussel Op sociale media duiken berichten op over het incident waarbij een agent pepperspray in het gezicht van een geboeide betoger zou spuiten. In de post beweert een man dat de politie antitraangasmiddel in zijn ogen spoot. Een betrouwbare politiebron zegt dat dat erg onwaarschijnlijk is. De Brusselse politie is op de hoogte van het bericht, maar kan inhoudelijk niet reageren omdat het onderzoek loopt.

Na de klimaatbetoging van Extinction Rebellion van zaterdag 12 oktober, ontstond er heel wat heisa rond een beeld waarop een geboeide activist te zien is. De agenten duwen hem tegen de grond en spuiten een product in zijn ogen. Op de beelden lijkt het erop dat het om pepperspray gaat.

Verschillende profielen delen het bericht van het ‘slachtoffer’. De man zelf is voorlopig onbereikbaar voor commentaar, maar dit staat te lezen in de post: “De agenten gebruiken een product tégen traangas, omdat ik enkele seconden daarvoor pepperspray in mijn ogen kreeg. Laten we duidelijk blijven, situaties kritischer benaderen en niet meteen onze zintuigen volgen. Een van de agenten was ook heel vriendelijk, begripvol en menselijk.”

Een betrouwbare politiebron zegt dat de Brusselse politie op de hoogte is van de post, maar noemt de uitleg niet waarschijnlijk. “Antitraangasmiddel bestaat en agenten hebben het bij zich. Maar de houder ziet er anders uit dan het product dat te zien is op de beelden.”

Een tweede politiebron bevestigt dat antitraangasmiddel voorkomt in spray-vorm. “Maar die spray staat niet onder zulke hoge druk. Als ik de beelden bekijk, ben ik er vrijwel zeker van dat het om pepperspray gaat.”

