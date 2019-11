‘Parking’ in Jubelpark wordt afgesloten JCV

20 november 2019

17u10 1 Brussel Het mag niet, maar het wordt toch massaal gedaan: parkeren tussen het Legermuseum en Autoworld in het Jubelpark. De Regie der Gebouwen wil daar nu een stokje voor steken en gaat de toegang afsluiten met een speciale slagboom.

De auto’s staan op de kasseien van het Jubelpark dikwijls rijen dik. Parkeren is echter officieel niet toegestaan op de esplanade voor de triomfboog. In de praktijk wordt het er gedoogd, ook omdat zeer veel verschillende partijen bevoegd zijn voor het park.

Vanaf begin volgend jaar is de pret echter uit. Dan zal de Regie der Gebouwen, die verantwoordelijk is voor de musea op de site, de toegangsweg afsluiten. In het Jubelpark wordt immers gewerkt aan de daken van de gebouwen en de geparkeerde auto’s brengen de veiligheid in het gedrang.

Daarom komt er aan de toegang via de Ridderschapslaan een intelligente slagboom met nummerplaatherkenning. Alleen personeel, aannemers, leveranciers en de hulpdiensten zullen nog op de esplanade kunnen rijden. Voor mensen met een beperking en bussen met toeristen is er ook nog een mogelijkheid, mits er op voorhand een afspraak wordt gemaakt.

Ook voor de vele evenementen in het park zullen er strengere eisen zijn. De Regie zal voor elke aanvraag bekijken of dit de veiligheid niet in het gedrang brengt.