“Ontruiming Maximiliaanpark heeft niets met Tour de France te maken” RL AW

02 juli 2019

02u17

Bron: Belga 2 Brussel De beslissing om het Maximiliaanpark te ontruimen en de aanwezige migranten weg te sturen, heeft niets te maken met de passage van de Tour de France in Brussel. Dat verklaarde burgemeester Philippe Close (PS) gisteren. Ontslagnemend minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) bevestigde dat vandaag tijdens De Ochtend (Radio 1). De controles daar zijn al langer bezig en zullen ook na de doortocht van de Tour doorgaan, zei de minister.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie Brussel-Hoofdstad Elsene een actie in het park. Ze stuurde 100 aanwezige vluchtelingen weg naar opvangplaatsen bij Samusocial. Onder meer het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen zei dat de actie er kwam omwille van de doortocht van de Tour de France in Brussel.Close werd gisteren in de gemeenteraad door Riet Dhont (PTB) en David Weytsman (MR) ondervraagd over de actie, die plaatsvond in de aanloop naar de Grand Départ van de Tour de France.



Volgens de burgemeester zijn die twee zaken niet aan elkaar gelinkt. "Dat is foute informatie. De Tour de France vindt bovendien tijdens de dag plaats en niet tijdens de nacht", klonk het. De Block treedt de Brusselse burgemeester nu bij.



“Ik vind het leuk dat de Tour in Brussel vertrekt, maar u moet daar niets achter zoeken”, zei De Block. Ze wees er op dat verschillende instanties, waaronder ook de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, bezig zijn met de problematiek van de transmigranten in het Maximiliaanpark.

Nette hoofdstad

“Brussel is onze hoofdstad en het is nodig dat het er het hele jaar door - of er nu een Tour begint of niet - netjes is en dat mensen die naar het Noordstation gaan in een veilige en geruststellende omgeving naar hun werk kunnen pendelen”, zei De Block.

Ontruiming Noordstation

De migranten zijn opnieuw in het park gaan slapen nadat het Noordstation enkele weken geleden is ontruimd, aldus de burgemeester. De evacuatie van het park was mogelijk omdat de regio 90 opvangplaatsen creëerde op een site die beheerd wordt door Samusocial. De voorbije weken informeerde de ngo de mensen in het park dat er overnachtingsplaatsen voor hen beschikbaar waren.

"Als de stad de migranten wil verbergen, zou ze de Tour de France niet naar de Brussel hebben gebracht", verklaarde eerste schepen Benoît Hellings (Ecolo), die bevoegd is voor Sport.