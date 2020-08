“Niet ongevaarlijk": ‘mobiele benevelingsunits’ moeten publieke ruimtes covidvrij maken JMBB

07 augustus 2020

10u41 0 Brussel Na de zogenaamde ‘ontsmettingstunnels' en ‘containerdesinfectie-units’ brengt Disinfect een nieuw coronastokpaardje op de markt: ‘mobiele benevelingsunits’, die publieke ruimten in no time volledig desinfecteren.

De bedoeling van de benevelingsunits is dat grote, afgesloten ruimtes op korte termijn worden ontsmet. Daarvoor wordt waterstofhypochloriet gebruikt. Kenneth Coenye, hoofdarts aan het Sint-Janziekenhuis in Brussel, gebruikt in zijn ziekenhuis meestal zuurstofwater om kamers covidvrij te maken. “In principe komen beide stoffen op hetzelfde neer: het effect is gelijkaardig. Het is een beetje alsof je een aerosol van bleekwater verspreidt”, geeft hij aan. “In onze ziekenhuizen hebben zulke ontsmettingsunits zeker al hun nut bewezen.”

“Niet vrij van gevaren”

HOCL (waterstofhypochloriet) is een oud en klassiek ontsmettingsmiddel dat onschadelijk zou zijn voor mens, dier, en voedingsproducten, beweert Disinfect. “Waterstofhypochloriet valt uiteen in zuurstof en water en laat niks toxisch achter”, verduidelijkt Jean-Pierre Hernalsteens, bioloog aan de VUB. “Ik zou niet durven zeggen dat waterstofhypochloriet onschadelijk is voor de mens, wanneer men het zou inademen. Als het goed wordt toegepast, is het zeker effectief, maar het is niet vrij van gevaren.” De professor benadrukt dat tijdens de verstuiving van de druppeltjes niemand aanwezig mag zijn in de ruimte zelf. Dat is ook niet de bedoeling, klinkt het bij Disinfect: “De dry-misttoestellen verpulveren het vocht via ultrasone geluiden en duwen de werkzame moleculen de ruimte in om virussen te doden op een 100% biologische manier, zonder biocide of vochtige sporen na te laten op mens, dier, voeding, elektronica, computers, kledij…”

Ik zou niet durven zeggen dat waterstofhypochloriet onschadelijk is voor de mens, wanneer men het zou inademen. Als het goed wordt toegepast, is het zeker effectief; maar het is niet vrij van gevaren Jean-Pierre Hernalsteens

“Qua wetgeving en volksgezondheidsnormen zijn we met alles in orde”, reageert Dieter Veulemans, CEO van Disinfect en CityCubes. “We deden in Australië en in het VK vernevelingstesten op Covid-19 en de resultaten zijn positief: onze toepassing doodt het virus. We beschikken dus over de nodige attesten om vanaf nu supermarkten, sportpaleizen, beursgebouwen, (hoge)scholen, cinema-complexen... biologisch volledig te desinfecteren”, luidt het.