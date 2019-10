“Niet alle bloedsporen werden onderzocht” WHW

22 oktober 2019

18u46 0 Brussel Op het proces tegen Tarek Ladhari zijn na de korte pauze de speurders aan bod gekomen. Hieruit bleek dat niet alle aangetroffen bloedsporen onderzocht werden. “Te duur”, aldus de speurders.

Het proces was vorige week ‘on hold’ gezet op vraag van de verschillende partijen. Verschillende getuigen, waaronder speurders, konden omwille van ziekte of vakantie hun getuigenis niet komen afleggen. Maandag kon het proces dan toch hernemen. Waarom de advocaten van Ladhari zo hadden aangedrongen op de getuigenis van alle speurders werd meteen duidelijk. De verdediging had eerder al opgemerkt dat er bloedsporen waren op het bureau van slachtoffer Denis Debouverie die niet onderzocht waren geweest. “Dat had een DNA-profiel kunnen opleveren dat van de dader was?!”, opperde meester Olivier Martins. “Dat klopt”, aldus de speurders die nu wél beschikbaar waren voor verhoor, “maar dat kostte veel geld en niet al de sporen konden geanalyseerd worden. Bij elke plaats delict worden bloedsporen aangetroffen. Wij moeten een keuze maken welke we analyseren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de begroting van de Belgische staat.” Wat de speurders wel was opgevallen was een map met de naam ‘Tarek’ op. De map was leeg, in tegenstelling tot de mappen van andere huurders.