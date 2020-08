“Met een strengere straf was dit niet gebeurd”: politievakbond vol ongeloof nadat 17-jarige week na rellen in Blankenberge twee agenten verwondt

Brussel

“Als je zo’n jongeren niet voldoende straft, dan krijg je dit.” Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA, reageert vol ongeloof op het nieuws dat een 17-jarige Brusselaar nog geen drie dagen nadat hij een werkstraf gekregen had voor zijn betrokkenheid bij de rellen op het strand van Blankenberge vrijdagavond twee agenten verwondde in Schaarbeek . “Dit is nog maar eens het bewijs dat er een probleem is.”