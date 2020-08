“Met alleen mondmaskerplicht komen we er niet”: expertenpanel is niet mals voor Brusselse corona-aanpak JMBB

18 augustus 2020

08u46 16 Brussel Celeval, een corona-expertenpanel dat de overheid bijstaat met virologen, topambtenaren en politie, is niet mals voor de Brusselse corona-aanpak. Dat schrijft De Tijd.

Celeval is een expertenpanel dat de overheid bijstaat in de aanpak van de coronacrisis. De verenigde experten zijn niet onder de indruk van de algemene mondmaskerplicht die in het hele gewest is ingevoerd: “Celeval blijft bezorgd over de epidemiologische situatie in Brussel en beschouwt de veralgemening van de mondmaskerplicht als enige maatregel als onvoldoende”, klinkt het. De kritiek dateert van 13 augustus, een dag na de invoering van de algemene mondmaskerplicht.

“Mondmaskers zijn op zich een nuttige maatregel op sommige drukbevolkte plekken. Ze zijn een must als onderdeel van de corona-aanpak”, zegt Steven Van Gucht, tijdelijk voorzitter van Celeval. “Ze hebben ook een goede signaalfunctie om mensen bewust te houden dat het coronavirus circuleert. Maar ons gevoel is dat de mondmaskerplicht voor het Brusselse bestuur een soort van fetisj is die geen verdere ingrepen vraagt. Vergeet ook niet dat het gros van de mensen nog altijd besmet raakt op plekken waar ze geen mondmasker dragen, in gezins-, familie- en vriendenkring. Dus met een mondmaskerplicht alleen komen we er niet.”

Campagne

Omdat het gros van de besmettingen zich voordoet in de armere en dichtbevolkte Kanaalzone, zijn doelgerichte campagnes op die plekken essentieel, vinden de Celeval-experts. “We moeten bepaalde gemeenschappen veel beter bereiken, eventueel via populaire rolmodellen. Mensen moeten beter gesensibiliseerd worden over hoe ze besmet kunnen raken of waarom het belangrijk is bij risico op besmetting in quarantaine te gaan”, vindt Van Gucht.

Toch moet Brussel niet onmiddellijk overschakelen op Antwerpse maatregelen zoals een avondklok of een vervroegd sluitingsuur van de cafés. “Dat soort maatregelen zijn de laatste toevlucht. De strijd tegen corona wordt er een van lange adem. We moeten ook zorgen dat we kunnen volhouden.”