‘Meer overleg en samenwerking bieden snelle oplossingen voor Brusselse mobiliteitsknoop’ JCV

04 september 2019

16u20 0 Brussel Samenwerking en overleg zijn de sleutels voor een aantal snelle oplossing die de mobiliteit in en rond Brussel kunnen verlichten. Dat blijkt uit een nieuw doctoraatsonderzoek van Geert te Boveldt van de Vrije Universiteit Brussel. “De verschillende overheden en de aanbieders van openbaar vervoer hebben te vaak tegengestelde belangen.”

te Boveldt probeerde met zijn onderzoek een aantal snelle oplossingen op te sporen voor de mobiliteit in en rond Brussel. “Als mensen van ver komen nemen ze vaak de trein”, zegt hij. “Maar mensen die vlakbij Brussel wonen, nemen het vaakst de auto. Als je de files wil terugdringen moet je daar maatregelen nemen.”

Een aantal initiatieven kan al veel verhelpen, zoals de aanleg van extra fietspaden, een integratie van de tarieven en het aanbod van De Lijn, de NMBS en de MIVB, of de verlenging van bestaande lijnen. “een betere integratie van het bestaande openbaar vervoersaanbod zou meer dan een derde van de inwoners in staat stellen zich beter te verplaatsen”, zegt te Boveldt. “En dat zou slechts een kleine investering vragen.”

Tegengestelde belangen

Daarvoor is meer en beter overleg nodig, en daar knelt nu vaak het schoentje. “Het probleem is dat de culturele en taalkundige grens van Brussel niet dezelfde is als die van de mobiliteitsregio”, zegt te Boveldt. “Dat betekent dat er veel overheden en aanbieders zijn met vaak tegengestelde belangen.”

Te Boveldt pleit er dan ook voor om bij elke project in en rond Brussel zeer vroeg te beginnen met overleg. “Zo kan je bepalen wat de belangen van iedere betrokken part zijn, en deze met elkaar proberen te verzoenen.”