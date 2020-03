“Meer kunstwerken van vrouwen nodig in de metro” JCV

06 maart 2020

15u50 0 Brussel Brussel Mobiliteit wil in de toekomst meer kunst van vrouwelijke artiesten in de Brusselse metrostations krijgen. Als eerste stap komt er volgend jaar een nieuw werk van Sarah Vanagt in metrostation Osseghem.

Van de 91 kunstwerken in de Brusselse metro- en premetrostations werden er slechts vijf door vrouwen gecreëerd. Daar willen Brussel Mobiliteit en Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) verandering in brengen. “Vandaag zijn vrouwen duidelijk nog veel te onzichtbaar zijn: zeer weinig straatnamen, metrostations, kunstwerken of standbeelden zijn opgedragen aan een vrouw. We willen het tij keren en vrouwen zichtbaar maken in ons collectief geheugen en zo aan alle vrouwen het signaal geven dat de publieke ruimte van en voor iedereen is”, aldus Van den Brandt.

Een van de eerste stappen zal een nieuw kunstwerk in metrostation Osseghem zijn. De Brusselse videokunstenaar Sarah Vanagt zal er een project ontwikkelen dat gebaseerd is op het beeld van glazen knikkers.

Brussel Mobiliteit zal in de toekomst ook meer werken van vrouwelijke artiesten aankopen. Zo worden er drie kunstwerken geïnstalleerd tijdens de renovatie van metrostation Centraal Station. Later komt er ook nog nieuw werk in de metrostations die gebouwd zullen worden voor de toekomstige lijn Noord. De voorkeur gaat daarbij uit naar werk van Belgische kunstenaressen met internationale faam.