“Man met paarse jas” schiet slachtoffer neer en vlucht SRB

19 juni 2020

18u39 0 Brussel Het Brussels parket opent een opsporingsonderzoek naar een schietpartij in Sint-Gillis. Donderdagavond raakte een man lichtgewond door een schot. Wie het afvuurde en waarom is nog onduidelijk. Getuigen filmden een man met een paarse jas die vier keer schoot en daarna wegrende.

“De politie kreeg donderdagavond een oproep over een schietpartij op het kruispunt van de Fontainasstraat en de Vlogaertstraat", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “De politie vond daar inderdaad een gewonde man. Verder was er niemand.”

Volgens La Capitale maakten buurtbewoners beelden van een man in een paarse jas die rond 23 uur schoten afvuurde in de buurt van de Hallepoort en vervolgens wegrende.

Het slachtoffer raakte licht gewond en lag een paar uur in het ziekenhuis. “We hebben nog geen informatie over een mogelijk motief”, zegt Lagasse. “Er is een opsporingsonderzoek gestart maar op dit moment is nog niemand gearresteerd.”