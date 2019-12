“Make love, not katjes”: Brussels Gewest start campagne rond sterilisatie katten SHVM

23 december 2019

11u21 0 Brussel Het Brussels Gewest heeft op maandag 23 december de aftrap gegeven van haar campagne “Steriliseer je kat, en alles wordt Peace & Love”, die uitgerold zal worden op sociale media. Daarin wordt een positieve boodschap, die ons terugbrengt naar de Peace & Love van de jaren 70, verspreid die de voordelen van sterilisatie bij katten benadrukt. De campagne loopt tot en met 5 januari 2020.

“Als we weten dat een koppel katten elk jaar acht kittens kan krijgen, die zichzelf na een paar maanden ook nog eens kunnen voortplanten, beseffen we maar al te goed hoe belangrijk het is om katten te laten steriliseren vóór de leeftijd van 6 maanden”, klinkt het bij de communicatiedienst van het gewest. “Als we de natuur zijn gang laten gaan, kan één koppeltje tot 36 kleintjes krijgen op 16 maanden tijd. Sinds 1 januari 2019 is sterilisatie trouwens verplicht in het Brussels Gewest.” Diegenen die deze verplichting niet nakomen, kunnen een boete krijgen tussen 50 en 62.500 euro.

“Sterilisatie heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats voor de katten. In Brussel moeten jaarlijks honderden kittens geëuthanaseerd worden door overbevolkte asielen. Sterilisatie helpt ook ongewenste drachten te voorkomen. Bovendien komt sterilisatie de gezondheid van de kat ten goede: minder melkkliertumoren en ontstekingen van de baarmoeder.”

“Ook voor de eigenaars zijn er niets anders dan voordelen zijn. Een gesteriliseerde kat is socialer, rustiger en aanhankelijker. Hij gaat minder ver van huis en heeft minder aandrang om te ‘sproeien’.”

Premie

Dankzij een subsidie van het Gewest kennen verschillende Brusselse gemeenten hun inwoners overigens een premie toe als tegemoetkoming in de kosten voor de operatie die tussen 70 en 140 euro kan kosten afhankelijk van het geslacht van de kat.