“Maarten HAAT plastic rietjes, en áls hij zijn haar al wast, is het met een shampoo bar”: ‘Dansaertvlamingen be like’ steekt de draak met Dansaertvlaming JMBB

03 augustus 2020

17u37 1 Brussel “Maarten is woest op vrienden die PLASTIC rietjes gebruikten. Als Maarten zijn haar al wast, is het met een shampoo bar, op zijn terras heeft hij een Bokashi compostbak. Maarten is Marketing Manager bij Coca Cola”, luidt een van de tekstjes die Sara Leemans op regelmatige basis de wereld in stuurt om stijlvol de spot te drijven met de Dansaertvlaming. “Ik baseer mij altijd op verschillende mensen, niet op één specifiek iemand.”

Sara Leemans had in 2017 een kantoorjob die haar soms wel eens andere paden deed bewandelen. Na die job koos ze voor een carrière als freelancer, waardoor ze intussen achter de schermen werkt als tv-redacteur bij Koeken Troef. “Ik verveelde mij wel vaker op die kantoorjob, en dus had ik Tumblr aangemaakt. Dat was in 2017 nog wel redelijk hip, denk ik.” Ze startte de Facebookpagina ‘Dansaertvlamingen be like’ om haar verveling te stillen: oorspronkelijk mikte ze op korte, kleine observaties met een GIF; tegenwoordig gaat het om langere satirische teksten. Telkens neemt Sara een zogenaamde ‘Dansaertvlaming’ onder de loep, steeds voorzien van de nodige satirische subtiliteit en accurate precisie.

Mannen

“Ik heb zelf vijf jaar in de Dansaertstraat gewoond en ik kwam altijd dezelfde trends tegen: dezelfde activiteiten die iedereen deed, dezelfde gedragingen, dezelfde kledij, zelfs hetzelfde interieur. Het ging vaak om mensen die elkaar na-aapten of elkaar dicteerden welke zaken je moest doen of hebben om gelukkig te zijn.” Sara baseert zich echter niet op vrienden, maar eerder op vage kennissen. “In mijn vriendengroep zitten geen typische Dansaertvlamingen. Ik baseer mij altijd op drie à vier verschillende mensen. Soms vraagt iemand mij wel of het over hen gaat, maar het gaat meestal om een samenraapsel van dingen die ik hoor, en gek genoeg zijn mannen meestal het onderwerp van mijn spot.”

Intussen maakt Sara ook furore via Twitter.



