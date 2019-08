‘Lijnwinkel’ opnieuw geopend op vroegere locatie WHW

26 augustus 2019

18u16 0 Brussel De Lijnwinkel aan station Brussel-Noord is opnieuw geopend op zijn oorspronkelijke locatie. De loketten waren sinds april gesloten.

De loketten van De Lijn liggen vlakbij het busstation, onderaan in het Noordstation, maar sloten eind april de deuren. Toen ontstond er heisa toen er geruchten de ronde deed dat er malaria, schurft en tuberculose was uitgebroken was in het station. Hierop besloten de buschauffeurs van De Lijn niet meer aan het Noordstation te stoppen,

In juli werd een akkoord gevonden over nieuwe bushaltes aan het station, maar voorlopig was De Lijnwinkel nog altijd dicht. Nu komt daar toch verandering in omdat politie en gemeente toelating gaven om de loketten te heropenen. De klanten die hun abonnement willen verlengen kunnen dus terecht bij een loket vlakbij het station.