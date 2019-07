“Lijkt meer op een achterste” Brusselse brandweer boos over voorstel nieuw logo JCV SRB

18 juli 2019

14u39 3 Brussel Het rommelt opnieuw bij de Brusselse brandweer, dit keer over en voorstel voor een nieuw logo voor de brandweer in de hoofdstad. Dat nieuwe logo, met een hartjesvorm, past beter in de huisstijl van het Brussels Gewest. “Maar dit heeft niets met ons beroep te maken, nergens ter wereld zie je zoiets.”

Het nieuwe logo toont een hartje met twee gestileerde vlammetjes aan de zijkant. Dat past in de huisstijl die het Brussels Gewest in 2012 lanceerde en waar steeds een gestileerde Iris in de vorm van een hartje terugkeert. De stijl wordt gebruikt door alle instellingen die van het Brussels Gewest afhangen.

Het nieuwe logo kan alvast op weinig enthousiasme rekenen. “Dit lijkt meer op een achterste dan op een brandweerlogo”, zegt vakbondsman Eric Labourdette (VSOA). “Overal ter wereld heeft het logo van een brandweerkorps een helm, een ladder of vlammen erin. Er is altijd een duidelijke link met de hulpdiensten, met medische bijstand en met de brandbestrijding. Dit heeft niets met ons beroep en onze tradities te maken. Het valt heel slecht bij onze mensen. Ik ben vandaag al bij drie kazernes langsgegaan om de temperatuur bij het personeel op te nemen en overal is men hier erg boos over.”

De brandweermannen zijn alvast niet van plan om het logo zomaar te laten passeren. “Ze mogen het op hun enveloppes en brieven zetten, maar niet op onze uniformen of op onze voertuigen”, zegt Labourdette. “Als ze ons verplichten, dan laten we zelf maar logo’s ontwerpen om dit verschrikkelijke ding mee te verbergen. Met dit logo zouden de mensen evengoed kunnen denken dat we postbodes zijn.”

Volgens Labourdette zou het gebruik van het nieuwe logo ook onwettig zijn. “Na de aanslagen van 22 maart is beslist dat de hulpdiensten voortaan een identificatiekaart moeten meedragen”, zegt hij. “Daarop staat al een logo: een helm met twee bijlen op een achtergrond van vlammen. Dat logo is dus wettelijk verplicht. Dat lijkt me nog een uitstekend argument om nee te zeggen tegen dit nieuwe ding.”

“Alweer geen overleg”

Het rommelt al langer bij de brandweer. In juni werd er al drie keer betoogd tegen een voorstel voor een nieuw premie- en verloningssysteem voor de spuitgasten. Toen waren de spuitgasten en hun vakbondsvertegenwoordigers boos over wat ze een zeer vaag en slecht gecommuniceerd voorstel van de Brusselse regering vonden. “Dit is net hetzelfde, ook nu wordt er ons iets opgedrongen zonder dat we ervan weten en zonder dat ons iets is gevraagd”, zegt Labourdette. “De gewestregering lijkt hier een gewoonte van te maken.”

De directie van de Brusselse brandweer bevestigt dat er wordt nagedacht over een nieuw logo, dat beter moet passen in de stijl die de andere Brusselse instellingen gebruiken en die alle activiteiten, zoals brandbestrijding en medische hulp, overkoepelt. “Daar is echter nog geen finale beslissing over genomen”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “Het ontwerp dat circuleert, is dus niet definitief. Als er een nieuw logo komt, zal dat uiteraard eerst voorgesteld worden aan het personeel.”