‘Light betoging’ met 300 aanhangers Extinction Rebellion Margo Koekoekx

27 juni 2020

15u44 0 Brussel Zaterdagnamiddag om 15 uur startte de betoging van Extinction Rebellion aan het Beursplein in centrum Brussel. Zo’n 300 mensen kwamen vreedzaam en op afstand betogen voor een beter klimaatbeleid en meer democratie.



Ongeveer 300 mensen verzamelden op het Beursplein met boodschappen op rode en groene borden: ‘geen geld voor grote vervuilers’, ‘geen vliegtuigen meer’, ‘stop besparingen op essentiële diensten’ en nog meer boodschappen stonden te lezen om aandacht te vragen voor milieu en een gelijkmatig verdeelde economie. Ze stellen zich telkens slechts tien minuten op en houden afstand van elkaar. “We mogen pas over enkele maanden weer écht betogen wegens de coronamaatregelen”, klinkt het bij een van de deelnemers. “Daarom doen we het nu op deze manier. We blijven nergens lang staan en houden voldoende afstand.”

De volgende stop was om 16 uur in de Nieuwstraat en om 17 uur aan de financietoren.

Extinction Rebellion is een internationale, sociale beweging die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.



