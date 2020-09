“Leuk om op externe locatie les te krijgen”: VUB trekt naar verlaten kantoorgebouw om lessen coronasafe te laten plaatsvinden JMBB

21 september 2020

17u23 0 Brussel Bij de start van het nieuwe academiejaar hoorde in dit ongewoon jaar ook ongewone oplossingen. Om de lessen in coronatijden toch zoveel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden, koos de Brusselse universiteit ervoor om studenten te ontvangen op externe locaties. Zo kreeg een leegstaand kantoorgebouw in de Europese wijk een make-over.

“Het is uiteraard niet de volledige campus die we gewoon zijn aan de start van het jaar, maar het valt mij op dat de regels heel sterk worden nageleefd. Er zullen hiccups komen, maar ook daar moeten we mee leren leven”, vertelt rector Caroline Pauwels. “Ondanks alle veranderingen die veel flexibiliteit vereisen, starten we met heel veel goesting op.” Een van die flexibele oplossingen zijn de nieuwe leslokalen in de Jozef II-straat in kantoorgebouwen die al een tijd leegstonden. “Hier in het hartje van de Europese wijk een nieuwe locatie mogen openen, is heel belangrijk voor de VUB. Het maakt deel uit van een duurzaamheidsverhaal, het gebruiken van infrastructuur en het een nieuwe bestemming te geven.” Het zullen altijd kleinere groepen zijn die er les komen volgen, zoals de derdejaars communicatiewetenschappen.

“Het is anders dan op campus, maar het is natuurlijk heel goed dat er nu weer een heel wat nieuwe ruimtes beschikbaar zijn voor de studenten”, vertelt communicatiestudent Jarne. “Het is nog wat zoeken, maar ondertussen zijn we wel al vertrouwd met de stad dus het is extra leuk om dan op verschillende plekken in Brussel les te krijgen. Ik denk dat het bij een gezonde afwisseling tussen onlinelessen, fysieke lessen op de campus en op externe locaties als deze, wel allemaal goed gaat meevallen dit jaar.”