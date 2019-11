‘Lelijkste woontoren van Brussel’ krijgt vijf extra verdiepingen en grotere appartementen JCV

16u43 1 Brussel De Brunfauttoren in Sint-Jans-Molenbeek wordt de komende jaren grondig onder handen genomen voor een renovatie. De toren, die bekend staat als een van de lelijkste van Brussel, krijgt maar liefst vijf extra verdiepingen. De appartementen worden uitgebreid zodat er ook plaats is voor grotere gezinnen.

De renovatie van de toren, die gebouwd werd in 1965, is een lastig dossier dat al jaren aansleept. De toren zelf, met zijn 97 sociale woningen, staat al meer dan drie jaar leeg. Dinsdag werd echter het startschot gegeven voor de renovatiewerken. Die zullen het uiterlijk van de toren helemaal omgooien. Geen overbodige luxe voor het gebouw dat bekend staat als ‘lelijkste woontoren van Brussel’.

Meest in het oog springen de vijf extra verdiepingen die er bovenop de 17 bestaande komen. Die zullen niets veranderen aan het aantal appartementen, maar de woningen worden ruimer en krijgen meer lichtinval. Zo moeten ze ook geschikter worden voor grote gezinnen. Er komen ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een dakterras en een vergaderzaal.

Bijzondere bouw

Dat het project lang aansleept heeft veel met de bijzondere bouw van de toren te maken. Die bestaat immers uit staal, beton kwam er bij de constructie niet aan te pas. “Dat maakt er een erg complex, maar uitdagend project van”, zegt Renaud Van Espen van architectenbureau A229, dat voor het project tekende. “Daarom gaan we de toren strippen tot op zijn metalen skelet en dan volledig terug aankleden. Voor de uitbreiding en de extra verdiepingen zullen we veel hout gebruiken. Beton zou immers te zwaar zijn. Hout is licht en voldoet ook aan de normen voor brandbestendigheid.”

De vernieuwde toren zal voldoen aan de huidige passiefnormen, waardoor het energieverbruik met 90 procent naar beneden kan. Voor de renovatie is 22 miljoen euro voorzien. De werken aan de toren zullen 2,5 jaar duren.

Wanbeheer

Als hij af is zal de toren opnieuw uitgebaat worden door Logement Molenbeekois. De sociale huisvestingsmaatschappij kwam begin dit jaar in opspraak na een vernietigende audit. Er was onder meer sprake van wanbeheer bij het loonbeleid, de aankopen en het stockbeheer. Begin dit jaar werd het beheer van de maatschappij overgenomen door Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). “Dit grote project zorgt niet alleen voor vernieuwing in de wijk, maar betekent meteen ook een nieuwe start voor Le Logement Molenbeekois”, zegt directeur-zaakvoerder Frédéric Dufour.

Het startschot voor de renovatie werd dinsdag gegeven door Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) en Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS). Die laatste maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te lanceren om de achterstand in de sociale woningbouw weg te werken. In het Brussels Gewest wachten er 46.000 mensen op een sociale woning, waarvan 10.000 in Molenbeek. Dat leidt volgens Moureaux onder andere tot speculatie met vastgoed in de kanaalzone.