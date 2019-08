“Laat onze Gaston staan, alsjeblieft”: Jetse buurt in opstand tegen kap van meer dan 100 jaar oude wilg JCV

15 augustus 2019

18u43 0 Brussel In de Jetse De Rivierendreef hebben donderdag enkele tientallen buurtbewoners geprotesteerd tegen de geplande kap van een meer dan 100 jaar oude schietwilg. Met zang en dans hopen ze de boom te redden. Die moet plaats maken voor een appartementencomplex.

Het kleine parkje op de kruising van de De Rivierendreef en de Eugène Toussaintstraat kende een geanimeerde Hemelvaartsdag. Een 50-tal buurtbewoners en sympathisanten verzamelden er om te protesteren tegen de kap van hun ‘Gaston’. Zo doopten ze de stokoude schietwilg die het parkje inneemt.

Gaston moet namelijk verdwijnen. Op de hoek van de twee straten wordt een appartementscomplex met 22 woningen neergepoot, compleet met een ondergrondse parking. Al dat beton betekent het einde voor de wilg, maar daar willen de actievoerders een stokje voor steken. “Het is een monumentale boom, die niet zomaar mag verdwijnen”, zegt actievoerster Inès Pairée. “Volgens een expert die we spraken kan hij 120 jaar oud zijn. Ik heb hem deze naam gegeven als eerbetoon aan mijn overgrootvader. Hij was ook een groot bomenliefhebber. Het zit in de familie.”

Gaston geeft zuurstof en schaduw aan de buurt. De boom is meer dan zomaar een boom, het is collectief erfgoed en hij maakt deel uit van de geschiedenis van Jette Inès Pairée

Buiten de leeftijd van de boom zijn er meer dan redenen genoeg voor het behoud. “Gaston geeft zuurstof en schaduw aan de buurt”, aldus Inès Pairée. “De boom is meer dan zomaar een boom, het is collectief erfgoed en hij maakt deel uit van de geschiedenis van Jette. Bovendien beweert spoorbeheerder Infrabel dat de boom te dicht bij de spoorweg ligt, maar als je kijkt naar andere bomen hier, klopt dat niet.”

Groen plekje

Net als een rij populieren even verderop, vragen de actievoerders dan ook dat de boom blijft staan. “De afgelopen 20 jaar is er hier al veel groen verdwenen”, zegt buurtbewoner Daniel. “Toen ik jong was, en dan spreek ik van de jaren ’50, was hier buiten de spoorweg helemaal niets. Nu is heel de wijk volgebouwd met appartementsblokken. Het is nochtans belangrijk om in elke buurt een groen plekje te hebben.”

De actievoerders hebben bovendien twijfels bij het nut van nog een woningcomplex. “Hier even verderop ligt al drie jaar een open bouwput”, zegt Daniel. “Dat project geraakt niet van de grond omdat de appartementen niet verkocht raken. Bovendien is dit moerasgebied. Neem het groen weg en je krijgt meer kans op overstromingen. In die bouwput moeten ze continu pompen om het water weg te krijgen.”

Het actiecomité S.O.S. Gaston wil nu de gemeente Jette aanspreken om de boom te laten staan. “We nodigen iedereen uit om ons verzoekschrift mee te ondertekenen”, klinkt het. “We merken dat we heel veel steun hebben bij de inwoners van Jette. Natuurverenigingen als Natuurpunt staan uiteraard ook achter onze zaak.”