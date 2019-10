‘La Rose Blanche’, al 50 jaar Grieks volkscafé in hartje Molenbeek: “Iedereen kan hier met elkaar praten. Nooit is hier één ruzie geweest” JCV

30 oktober 2019

15u07 0 Brussel Weinig mensen weten het, maar op een steenworp van de Sint-Jan-De-Doperkerk staat een ander Molenbeeks monument. Al sinds 1973 wordt de hoek op de Steenweg op Merchtem er bezet door ‘La Rose Blanche’, het café van de broers Kostas en Pavlos Karassavidis, nu allebei kranige zeventigers. Het café is zó’n begrip in de buurt, dat het zijn eigen documentaire kreeg.

Het café is een van de restanten van de Griekse migratie van de jaren ’60 en ’70 naar België. Molenbeek ontving toen heel wat Griekse vluchtelingen en migranten. “Onze papa heeft het café kunnen overkopen toen de eigenaar gezondheidsproblemen had”, zegt Kostas. “Het heette toen nog De Witte Roos omdat die man een Vlaming was. Wij hadden met onze familie toen een groentewinkel hier recht tegenover. Dat een Griek toen een huis of een zaak kocht, was al uitzonderlijk. Onze papa was een van de eersten. Onze overburen Joseph en Marie, die een fietsenwinkel hadden, hebben nog borg gestaan voor de lening.”

Kostas en Pavlos hebben in al die jaren de wereld zien voorbij trekken. “Hier komen mensen van allerlei afkomst”, zegt Kostas. “Grieken, maar ook Spanjaarden, Italianen, Algerijnen en Belgen natuurlijk. En daar hebben we nooit problemen mee gehad, nooit één ruzie. Alleen als iemand te veel gedronken heeft, dan zeggen we ‘buiten’ en zetten we hem aan de deur.”

Van vader op zoon

De familie Karassavidis komt oorspronkelijk van de Turkse kust aan de Zwarte Zee, maar moest daar in het begin van de eeuw gedwongen vertrekken. Net als bij de gelijkaardige Armeense genocide, kwamen daarbij honderdduizenden mensen om. Pas na veel omzwervingen kwam de familie in Molenbeek terecht. “En ondertussen sta ik hier al meer dan 45 jaar”, zegt Kostas. “Vroeger waren er hiel veel cafés, ook Griekse, maar nu zijn wij de laatste. Onze klanten? Die beschouwen we ondertussen bijna als een familie. Er zijn mensen die hier met hun vader kwamen en hun zoons meebrengen. Ik denk dat dat komt omdat iedereen hier met elkaar kan praten, en zo kan je goed met elkaar samenleven. Je hebt een goede mengeling nodig. Dat ontbrak een tijdlang hier in Molenbeek, al zie je dat nu wel veranderen. Je ziet bijvoorbeeld veel jonge Vlamingen terugkeren naar de gemeente.”

Uniek

La Rose Blanche trok ook de aandacht van filmmaker Kris Kaerts en zijn collega Poli Roumeliotis. Zij werkten al sinds 2016 aan een boek en een documentaire over het café. “Ik kom hier zelf al bijna 10 jaar”, zegt Kaerts. “Het is een unieke plek in deze gemeente. Het is iets dat bestaat, maar door weinig mensen gezien wordt. Rond 2015 zag het ernaar uit dat het café zou sluiten en dat het zou opgeslorpt worden door de moskee die errond ligt. Ik wou dat vastleggen en na wat aandringen hebben Kostas en Pavlos hun akkoord gegeven.”

De cameraploeg stootte eerst nog op weerstand bij wat vaste klanten, maar die verdween uiteindelijk. “We hebben heel wat activiteiten opgezet zoals tentoonstellingen en concerten met Rebetiko, de Griekse blues. Zo is ook het café opnieuw meer beginnen leven. Ook vanuit Vlaanderen is er veel interesse in Molenbeek. Stadswandelingen houden hier heel vaak halt zodat mensen kunnen kennismaken met het café. Zo kan je met een andere blik naar Molenbeek kijken, voorbij het cliché”, zegt Kaerts,

De documentairefilm La Rose Blanche wordt op verscheidene plaatsen vertoond. Meer info vind je op www.laroseblanche.be.

Op dinsdag 5 november nemen de documentairemakers je mee op een wandeling in de wijk. Alle info daarover staat hier.