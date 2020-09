“Klanten kunnen zelf de prijs van een brood kiezen”: ambachtelijke bakkerij opent binnenkort in Schaarbeek na succesvolle growdfunding-campagne JMBB

14 september 2020

17u06 0 Brussel Na een succesvolle growdfunding-campagne openen Colin, Léa en Louise binnenkort hun “activistische bakkerij” ‘Le Pain Levé’ in de Josaphatstraat in Schaarbeek. De codewoorden zijn eenvoud en solidariteit.

Het trio speelt daarmee in op het tekort aan bakkerijen in de gemeente, zeggen ze. “Er was een opmerkelijke vraag naar bakkerijen in Schaarbeek”, vertelt Louise. “We hebben dan ook veel engagement gemerkt en steun gekregen van buurtbewoners in de Josaphatwijk. Op één week tijd hebben we het gewenste bedrag binnengehaald.”

Le Pain Levé wil kwaliteitsbrood op een simpele en ambachtelijke manier aanbieden. “Het is uiterst belangrijk dat dit project toegankelijk is voor iedereen. Brood is een dagelijkse basisbehoefte en dus mogen de prijzen niet hoog liggen.” Daarom kunnen klanten zelf kiezen hoeveel ze neerleggen voor een brood: de solidariteitsprijs, de basisprijs, of de steunprijs. “Op die manier houden we onze biobroden toegankelijk maar kunnen mensen, als ze dat willen, ons ook steunen door een eurootje meer te betalen.” Verder wil Le Pain Levé samenwerken met verenigingen uit de wijk en de mogelijkheid bieden om brood te schenken.

DIY

De drie ademen dan ook een DIY-mentaliteit: ze zijn geen bakkers van opleiding en nemen al het werk voor hun eigen rekening, van de schoonmaak tot de papierberg: ze waren elk op zoek naar een meer productieve, concrete en ‘manuele’ job. “We hadden een oven gekocht om te oefenen, maar omdat we echt willen inzetten op ambachtelijk brood hebben we de growdfunding-campagne gelanceerd om zelf een houtoven te bouwen.” Daar is het trio momenteel mee bezig. Colin, Léa en Louise mikken op eind oktober als richdatum voor de opening van Le Pain Levé.