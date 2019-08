“Kiwi’s uit Nieuw-Zeeland en avocado’s uit Peru, dat trekt toch nergens op?”: Uitbater Local teelt alle producten in zijn winkel zelf ter plaatse SZM

17u57 0 Brussel Op het einde van de Dansaertstraat opende twee dagen geleden een nieuwe shop met wel een heel opmerkelijke etalage. Uitbater Ross McCurrach teelt immers alles wat er verkocht wordt in de winkel zelf. “Dit is de kortste keten die er bestaat en ik geloof ook echt dat dit de oplossing is voor de toekomst.”

De half Schotse, half Nederlandse McCurrach (35) zat voor dit nieuwe avontuur in de reclamewereld. “Ik ben dan uiteindelijk in de innovatieconsultancy gestapt en werd via mijn klanten geconfronteerd met stadslandbouw en begon mij daarin te verdiepen”, zegt de ambitieuze man. “Als ik zelf naar bioshops ga, dan zie ik kiwi’s uit Nieuw-Zeeland of Peruviaanse avocado’s, dat trekt toch nergens op?” McCurrach vond dat geen enkele winkel daar aandacht aan hechtte en bedacht zo zijn concept.

“Ik heb vrienden die in mij geloven en zo zijn we 8 maanden geleden beginnen nadenken over de uitwerking ervan.” Een maand geleden begon hij in samenwerking met stadsproducenten allerlei groenten te kweken in de winkel, die nu officieel twee dagen open is. “Het concept bestaat nergens anders in de wereld”, zegt hij. “Voorlopig teel ik kiemplanten, sla en andere kruiden, maar we willen heel snel nog verder uitbreiden. Binnenkort verkopen we bijvoorbeeld ook champignons.”

Toekomstoplossing

Voor McCurrach is dit de toekomstoplossing. “Ik wil het bijna niet opbrengen, maar kijk naar de bosbranden in het Amazonegebied, waar ze plaats willen maken voor landbouw. De manier waarop mensen nu consumeren is gewoon niet langer duurzaam.” Voor hem moet er iets veranderen aan het consumptiegedrag. “Ik zeg ook niet dat wat ik doe de oplossing is, maar ik geloof wel dat het een stap in de goede richting is.”

McCurrachs ambitie is om een prototype te creëren van de winkel van de toekomst. Niet iedereen zal zich daarin kunnen vinden, dat beseft hij zelf, maar hij denkt wel dat er velen ook in die richting denken door bewust om te gaan met wat er op hun bord ligt. “Ik heb gisteren bijvoorbeeld een foto gepost van mezelf voor de winkel en dat heeft meer likes gekregen dan een foto van mijn pasgeboren dochter”, grapt hij.

Alles in een winkel

In de winkel kan je niet enkel groenten komen kopen, maar McCurrach legt je met plezier de do’s and dont’s uit voor als je zelf thuis iets wil kweken. Hij wil ook heel snel uitbreiden naar courgetten, tomaten en andere groenten. “De droom is eigenlijk dat je alles hier zou kunnen halen. In andere winkels bestaan er al plantaardige vleesvervangers zoals bijvoorbeeld die vegetarische nuggets, dat kunnen wij perfect ook doen met de juiste planten.” In de toekomst zal er dus waarschijnlijk nog een tweede locatie in Brussel komen, want voorlopig heeft hij op de hoek van de Dansaertstraat maar 50 m2 en een kelder van 20 m2 voor zijn champignons. “Wat ideaal zou zijn is een winkel waar we nog een dakterras hebben”, besluit McCurrach. “Dan kunnen we zelfs het regenwater gebruiken en nog meer streven naar een compleet gesloten en circulair ecosysteem.”

Local is elke dag open van 9 to 18 uur op de Leon Lepagestraat, 36 1000 Brussels

www.thelocalshop.be