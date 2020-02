KBR legt laatste hand aan nieuw museum met oude handschriften: “Niveau van die miniaturen is uitzonderlijk” JCV

18 februari 2020

15u31 0 Brussel De KBR, vroeger beter bekend als de Koninklijke Bibliotheek van België, opent in mei een nieuw museum dat in het teken staat van de oude bibliotheek van de hertogen van Bourgondië. Die zal onder meer een 300-tal oude manuscripten en handschriften bevatten. “Hiermee willen we onszelf meer naar het grote publiek richten”, zegt directeur Sara Lammens.

De KBR, in de volksmond ook bekend als de Albertina, liet donderdag zien hoe de werken aan de nieuwe tentoonstellingsruimte vorderden. Die krijgt de naam KBR museum. In haar collectie heeft de KBR immers enkele unieke 15de-eeuwse werken uit de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië zitten. Die zogenaamde ‘Librije van de hertogen van Bourgondië’ werd in de Gouden Eeuw van onze gewesten opgebouwd en telde oorspronkelijk 900 werken. Daarvan zijn er nu nog 300 bewaard.

“Die zullen het hart van de permanente tentoonstelling vormen”, zegt Sara Lammens, algemeen directeur van de KBR. “Het gaat om zogenaamde ‘verluchte handschriften’, die gedecoreerd zijn met miniatuurschilderijen. Het niveau daarvan is uitzonderlijk en sommige mogen naast het werk van de Vlaamse Primitieven staan. Maar omdat ze in boeken stonden, raakte dit werk niet zo bekend als dat van de schilders.”

Het nieuwe museum zal niet alleen de handschriften tonen. “Er is ook plaats voor beeldhouwwerken en schilderijen”, zegt Lammens. “We tonen ook hoe zo’n handschrift gemaakt wordt. Bovendien is dit een wereldse collectie waardoor er werken over allerlei onderwerpen, niet alleen religie, in zitten. We mikken ook op een breed publiek, niet alleen liefhebbers van manuscripten. Op termijn mikken we op 100.000 bezoekers per jaar.”

‘Schatkamer’

Het nieuwe museum zal bestaan uit drie delen. Er is de gerenoveerde Nassaukapel die de religieuze context van de librije van de hertogen van Bourgondië weergeeft. Op de eerste verdieping ontdekt de bezoeker dan hoe een manuscript werd gemaakt en wordt het vakmanschap van de kunstenaars uit de 15de eeuw tentoongesteld. Op de tweede verdieping ten slotte bevindt zich ‘de schatkamer’ waar de 600 jaar oude handschriften in detail worden belicht.

De bouw van het museum maakt deel uit van een grote renovatie. Vorig jaar werd er al een ruimte voor tijdelijke expo’s geopend, waar dan een tentoonstelling over Breugel doorging. “Dit gebouw dateert uit de jaren 60 en het is ontworpen als een echte bibliotheek, met grote leeszalen”, zegt Lammens. “Met de renovatie willen we ons meer openstellen naar het grote publiek. Daarnaast maken we ook werk van een doorgedreven digitalisering van onze collectie.” In totaal maakten de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen 7,5 miljoen euro vrij voor de werken.

Het museum opent de deuren op 15 mei. Tickets zijn nu al te koop via www.kbr.be.