‘KANAL Underground’ in metrostation IJzer geopend SHVM

29 november 2019

10u33 0 Brussel In metrostation IJzer staat sinds vrijdag werk van Eva Le Roi tentoon in het kader van ‘KANAL Underground’. Het gaat om een reeks tekeningen van de artieste die architecturale elementen van het nabijgelegen KANAL-Centre Pompidou voorstellen.

KANAL-Centre Pompidou, museum voor moderne en hedendaagse kunst en architectuur dat zich in de voormalige Citroëngarage bevindt, is momenteel gesloten voor renovatiewerken. De MIVB, Brussel Mobiliteit en de Stichting KANAL besloten om samen te werken tot het vernieuwde KANAL-Centre Pompidou de deuren opent in 2023. Resultaat van de samenwerking is ‘KANAL Underground’, een tentoonstellingsreeks in metrostation IJzer. Dit metrostation bevindt zich het dichtst bij het museum en is daarom een strategische locatie voor de samenwerking.

‘KANAL Underground’ zal de komende drie jaar verschillende originele werken en kunstreproducties van het museum tonen in de gang van het station die naar de uitgang KANAL-Centre Pompidou leidt.

Industriële karakter

De eerste tentoonstelling van ‘KANAL Underground’ toont werk van Eva Le Roi, een geboren kunstenares die ook lesgeeft aan de Université Catholique de Louvain. In station IJzer zijn nu een reeks tekeningen van haar te bezichtigen. Deze reeks werd gemaakt in 2018 in opdracht van de Stichting KANAL en isoleren architectonische elementen van het KANAL-gebouw. Het industriële karakter van de culturele trekpleister wordt op die manier in de verf gezet.