‘Into the Night’, van regisseur en Brusselaar Inti Calfat, vrijdag in première op Netflix: “In 190 landen kan je ernaar kijken, da’s toch even slikken” Esther De Leebeeck

29 april 2020

18u54 2 Brussel Vrijdag 1 mei verschijnt er op Netflix ‘Into the Night’. Dat is de eerste Belgische Netflix Original-serie die werd geregisseerd door Brusselaars Inti Calfat en Dirk Verheye. De Vrijdag 1 mei verschijnt er op Netflix ‘Into the Night’. Dat is de eerste Belgische Netflix Original-serie die werd geregisseerd door Brusselaars Inti Calfat en Dirk Verheye. De eerste Belgische ‘Netflix-regisseur ’ is alvast enthousiast over de première. “190 landen gaan naar de serie kunnen kijken. Daar krijg ik toch een glimlach van”, klinkt het.

Inti Calfat en Dirk Verheye geraakten bekend als de regisseurs van de Eén-reeks ‘Over water’. De Belgische Netflix-serie ‘Into the night’ is een thriller die uit zes delen bestaat en gebaseerd is op de roman The Old Axolotl, van de Pool Jacek Dukaj. “Het verhaal speelt zich af aan boord van een vlucht die uit Brussel vertrekt, wanneer er plots een kosmische ramp gebeurt. Een groep vreemden met verschillende achtergronden moet samenwerken en overleven”, vertelde regisseur Inti Calfat eerder al.

In de serie draait het volledig rond de zon die op onverklaarbare wijze alles doodt wat zijn pad kruist. De cast komt uit alle hoeken van de wereld, al zijn het volgens Inti wel voornamelijk Belgische acteurs. Onder meer Jan Bijvoet en Nabil Mallat zijn te bewonderen in de reeks.

Glimlach

“Dirk en ik zijn super enthousiast dat het uiteindelijk zover is. Veel releases van vrienden van mij worden uitgesteld. Wij mogen onze beide handjes kussen”, zegt de Brusselaar. “Het is ook heel ‘exciting’ dat de serie op Netflix verschijnt, een platform waar ik zelf zo vaak naar kijk. Maar liefst 190 landen gaan vanaf vrijdag naar de serie kunnen kijken, dat is toch even slikken. Maar ik moet toegeven: daar krijg ik een glimlach van.” Inti kreeg al veel reacties. “Het Netflix-publiek is heel geïnteresseerd. Een grappige anekdote: een influencer was de trailer aan het bekijken, terwijl hij er enthousiast vragen bij stelde. Dat was tof en daar word ik gelukkig van.”

Online feestje

“Normaal hadden we met de cast een soort release-feestje, maar dat is nu in het water gevallen. Daarom gaan we vrijdag proberen allemaal samen op Zoom de première te vieren”, besluit de regisseur. ‘Into The Night’ verschijnt dus op vrijdag 1 mei exclusief op Netflix. Dat wordt bingewatchen tot een kot in de nacht...

Bekijk de trailer hieronder.