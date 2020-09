IN BEELD. Jachtorganisatie krijgt bezoek van vos die door Josaphatpark doolt JMBB/SRB

26 september 2020

12u53 0 Brussel De belangenvereniging van de jachtsector die bezoek krijgt van een vos: het heeft een cynisch randje, maar het levert wel mooie beelden op in hartje Brussel.

Het kantoor van de Hubertus Vereniging Vlaanderen bevindt zich tegenover het Josaphatpark, een uitstekende biotoop voor vossen. Een van de werknemers van de organisatie besliste daarom om een camera in het tuintje te hangen. Uit de beelden blijkt dat de vos zicht thuis voelt in het grootstedelijke klimaat. De vos is een nuttig dier dat onder andere ratten onder controle houdt. De organisatie lokte het dier met wat salami.



