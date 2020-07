“Ik zweer u dat ik mijn ouders en zus niet vermoord heb”: Leopold Storme bleef Marollenmoord ontkennen. Alleen zijn familie geloofde hem

Brussel

De Brusselse Marollen, 16 juni 2007. Aan de voet van het Justitiepaleis staat de deur van stoffenwinkel Extrêmes Tissus wagenwijd open, het licht brandt, maar in de winkel van de familie Storme valt niemand te bekennen. Achteraan in de woning worden de lichamen van de vrouw des huizes Caroline Van Oost (48), haar man François-Xavier Storme (48) en hun dochter Caroline (21), badend in het bloed gevonden. Vermoord, met meer dan 100 messteken. Drie jaar later staat het laatst overgebleven gezinslid voor het hof van assisen. Leopold Storme (32) blijft tot op vandaag ontkennen dat hij zijn zus en ouders vermoord heeft.