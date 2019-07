“Ik wacht al tien jaar voor steun van de Vlaamse overheid voor mijn zoon” SZM

02 juli 2019

17u48 0 Brussel 20.000 personen met een beperking staan op de wachtlijst om steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Het antwoord dat onder andere de vader van Janosch (14) krijgt is dat het geld op is. Al 10 jaar wacht hij op steun en zijn geduld geraakt ook stilaan op. Tijdens een actie van vereniging #ikwachtmee en de Gezinsbond overhandigde Janosch een kunstwerk in naam van de 200.000 personen op de wachtlijst.

Op het Martelaarsplein in Brussel, aan de hoofdzetel van de Vlaamse regering, voerde de Gezinsbond samen met vereniging #ikwachtmee een ludieke actie om een einde te maken aan de lange wachtlijsten voor steun voor mensen met een beperking. Er werden kleurrijke voetstappen in krijt getekend om eindelijk de regering in het nieuwe regeerakkoord aan te zetten om een versnelling hoger te gaan.

Gert Dupont, vader van Janosch (14) heeft al sinds zijn zoon 4 is een aanvraag ingediend. Die werd goedgekeurd, maar het antwoord dat hij elk jaar opnieuw krijgt is: ‘er is geen geld meer’. “Ze kunnen het niet blijven negeren. Het gaat ook om het omgaan met een minderheid in de maatschappij en de plaats die je hen geeft. Ga je hen in het verdomhoekje laten zitten of ga je hen geven waar ze recht op hebben?”, zegt Dupont.

De actievoerders konden om 11 uur ook meteen een boodschap overhandigen aan kersvers Vlaams minister-president Liesbeth Homans, die na haar eedaflegging voor een groepsfoto aanwezig was op het Martelaarsplein. Janosch overhandigde haar een fotomozaïek in naam van de 20.000 andere personen op de wachtlijst. Op de vraag van vader Gert of Vlaams minister-president er werk van zal maken, kreeg hij het volgende antwoord: “We zullen er vérder werk van maken.”