'Ieder Kind een Stoel' lanceert meldpunt om kinderen zonder school een stem te geven

01 september 2019

15u42 0 Brussel Burgerplatform ‘Ieder Kind een Stoel’ wil kinderen die geen school vinden een stem geven via een nieuw meldpunt: ‘geenschool.brussels’. “Enkel zo en niet in statistieken, kunnen we het plaatstekort in het Brussels onderwijs beter in beeld brengen.

“Dit schooljaar hebben 2663 ouders hun kind aangemeld voor de onthaalklas. 877 kinderen vielen naast de stoel. In de eerste kleuterklas kregen 987 kinderen of 82% dit schooljaar geen plaats.” Met deze schrijnende cijfers, legde burgerplatform ‘Ieder Kind een Stoel’ de vinger op de wonde in een persbericht dat gestuurd werd op de vooravond van de eerste schooldag van het jaar. Het initiatief opgericht door Brusselaars wil het plaatsgebrek in Brusselse scholen nog meer op de politieke agenda brengen.

Statistiek

“Een kind zonder school kan niet enkel een statistiekje zijn in een grafiek”, zegt Lenaerts. “Het heeft recht op onderwijs en moet een gezicht krijgen.” Daarom start het burgerinitiatief een meldpunt op, waarbij ouders die geen school vinden in zowel basis- als secundair onderwijs zich kenbaar kunnen maken.

Zo meldde het Braziliaans gezin Pontes Ferreira zich, dat sinds 2013 in Vlaanderen woonde, waar de dochters in het Nederlands naar school gingen. Deze zomer verhuisden ze naar Laken omdat beide ouders nu in Brussel werken. “Voor Bella, de oudste dochter, werd een stoeltje gevonden in Jette”, zegt Lenaerts. “Maar de ouders vinden voor Jady, hun jongste dochter die naar de eerste kleuterklas moet, geen plaats. Voorlopig is de enige optie om Jady in te schrijven in een Franstalige school.” Beide ouders vinden het onbegrijpelijk dat hun kind, dat vorig jaar naar de onthaalklas ging in het Nederlands en geen Frans kent, nu plots naar een Franstalige school moet.

De bedoeling van het meldpunt ‘geenschool.brussels’ is om het dossier van plaatsgebrek in het Brussels onderwijs sterker te maken. Het meldpunt wordt ook bekendgemaakt binnen het brede educatieve en sociale werkveld van Brussel en de ouders die een melding doen, kunnen rekenen op volledige discretie.

Historisch tekort

“We merken dat er inspanningen geleverd worden. Er worden inderdaad scholen bijgebouwd”, zegt Lenaerts. “Helaas blijkt het jaar na jaar onvoldoende om het historisch plaatsgebrek op te lossen. De gecreëerde plaatsen zijn nauwelijks genoeg om het stijgend aantal aangemelde kinderen bij te houden.”

‘Ieder Kind een Stoel’ stelde ook tevreden vast dat in het nieuwe bestuursakkoord van de VGC scholenbouw zelfs een prioriteit is geworden. Het burgerplatform hoopt dat ook bij de Vlaamse regeringsvorming het recht op onderwijs voor elk kind wordt gewaarborgd.