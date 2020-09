“Houden ze mij voor de gek?”: Brusselse leraar die symptomen vertoont moet dagen wachten op coronatest, ook reiziger uit rode zones ziet wachttijd oplopen JMBB

10 september 2020

11u21 0 Brussel Lange telefonische wachtrijen, geen vrije plekken of niemand die komt opdagen aan het triagecentrum. Het testingsysteem in het Brussels Gewest lijkt her en der mank te lopen. Harry*, een Brusselse leraar die verplicht in quarantaine moest na een positief covidgeval bij een personeelslid, moet - ondanks symptomen - dagen wachten vooraleer hij een test kan ondergaan. Bij Benita*, iemand die terugkeert uit een rode zone, horen we dat het zo goed als onmogelijk is om binnen de verplichte termijn van 48 uur een vrije plek te vinden. “Ik vertrek uit Brussel, het is genoeg geweest.”

Aan de andere kant van de lijn horen we gekuch en gehoest bij de Brusselse leraar. “Ik vertoon al enkele dagen de klassieke symptomen: barstende hoofdpijn, hevige hoest, constante neusloop, en spierpijn op verschillende plekken. Maandagavond kreeg ik het bericht dat een leraar besmet was met het virus en dat meer dan tien personeelsleden van onze school in quarantaine moeten.” Harry raadpleegde zijn dokter, net omdat hij alle aanvinkbare symptomen heeft. “Mijn huisdokter heeft mij een voorschrift gegeven, maar helaas bleek het niet eenvoudig om snel aan een testplek te geraken.” De dokter kon Harry zelf niet helpen, luidt het. “Ze regelde alles via telefoon en e-mail. Ze bleef verwijzen naar de coronasite van het gewest, maar weigerde zelf om labo’s of ziekenhuizen te bellen, terwijl mijn situatie toch vrij urgent is.” Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, laat vallen dat dat probleem nieuw is in haar oren.

Rode zone

Slechts één geluid weerklinkt bij de labo’s, ziekenhuizen en triagecentra die Harry contacteert: de centra lopen over met landgenoten die terugkeren uit rode zones. Via de algemene coronasite van het gewest zijn er in de week zelf nog nauwelijks vrije plaatsen beschikbaar. Nochtans zou Harry terecht moeten kunnen bij een rood testcentrum, want hij vertoont symptomen. “Ik heb ook proberen te bellen, naar het Sint-Pietersziekenhuis bijvoorbeeld, waar ik na zestien wachtenden voor mij te hebben doorstaan te horen kreeg dat er geen plaats is voor mij.”

Ik heb dan maar geprobeerd om mijn kans te wagen in Vilvoorde, maar daar ben ik geweigerd omdat ik in Brussel woon. Een collega uit de Vlaamse Rand had gisteren haar test en kent vandaag de uitslag al. Harry

Bij collega’s die zich ook moeten laten testen verloopt de procedure een pak vlotter. Reden: zij wonen in de Vlaamse Rand en kunnen zich vaak de dag zelf nog laten testen. “Ik heb dan maar geprobeerd om mijn kans te wagen in Vilvoorde, maar daar ben ik geweigerd omdat ik in Brussel woon. Een collega uit de Vlaamse Rand had gisteren haar test en kent vandaag de uitslag al. Indien nodig, kan ze zaterdag zelfs al een tweede test gaan doen”, klinkt het. Want: wie positief test mag na zeven dagen quarantaine opnieuw voor de klas gaan staan, terwijl wie negatief test op de negende dag van de quarantaine een tweede test moet ondergaan. Een andere collega die wel in Brussel woont, werd dan weer wel toegelaten in Vilvoorde, omdat zij een huisarts in Vlaanderen heeft.

“Ik ben speciaal niet op vakantie gegaan om dan in dit soort situatie te belanden. Je zou toch verwachten dat leraren, die dezer dagen echt als proefdieren worden ingezet, sneller een plek kunnen vinden. Ik begrijp ook niet waarom men bij het UZ in Brussel, toch een van de grootste ziekenhuizen, niet test.” Bij het UZ benadrukt men dat de drive-in in de zomermaanden daar enkel preventief geïnstalleerd was voor patiënten die een geplande ingreep hadden en dat er momenteel geen verder zicht is of er een eerstelijnstestcentum komt in het ziekenhuis.

Niemand te bespeuren

Maar dat het huidig testsysteem her en der sputtert, is duidelijk. Een andere bron bevestigt hoe lang het duurt vooraleer zij een plek kon vinden in Brussel bij terugkeer uit een rode zone. Vorige week donderdag kwam zij uit een rode zone aan in Brussel, maar op een test was het wachten tot vandaag. “Via alle Synlab-centra was de eerstvolgende vrije plek een halve week tot een week na mijn terugkeer”, vertelt Benita. Zij vertrok vorige week dinsdag naar Parijs, dat pas net voor haar vertrek tot rode zone werd omgedoopt. Iets meer dan 48 uur later was ze al terug in Brussel en dus moet ze een verplichte test ondergaan. Omdat de eerstvolgende afspraak nog ver in het verschiet lag, belde ze verschillende triagecentra op. “Bij de meeste centra moest ik een kwartier of zelfs een halfuur wachten en kreeg ik niemand aan de lijn. Er werd gewoon afgelegd nadat ik al tientallen minuten had gewacht en met niemand had kunnen spreken”, klinkt het.

Uiteindelijk probeert Benita opnieuw via Synlab, omdat er plots wel een gaatje was vrijgekomen bij een triagepost in Elsene. Toen ze zaterdag aankwam in het testcentrum was er na een halfuur nog steeds geen dokter te bespeuren. “Ik ben naar binnengegaan om aan de balie te vragen hoe het zat. Ze zeiden me kortaf dat de balie eigenlijk gesloten is en dat ze niet testen in het weekend.” Afgelopen maandag kon zij een afspraak vastleggen in het tijdelijk testcentrum in Sint-Joost-ten-Node, waar ze zich gisteren uiteindelijk heeft laten testen. “Drie dagen na terugkeer moeten personen ook opgebeld worden door een callcentrum met de vraag of ze al getest zijn”, klinkt het bij Nicholas Elles, woordvoerder van Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo). Benita kreeg drie dagen na haar terugkeer geen oproep maar wel een sms, waarin gevraagd werd om de quarantaine te respecteren en een test te laten afnemen.

Quarantaine

Inge Neven bevestigt dat er geregeld klachten rond testing binnenstromen, maar onderstreept dat het om een kleine fractie gaat. “We zitten aan 3.000 tests per dag in het gewest, da’s het meeste per 1.000 inwoners van heel België. De laatste weken zijn er ook verschillende testcentra die hun openingsuren hebben uitgebreid en ook in het weekend open zijn, zoals in Molenbeek en Sint-Joost. We zitten voor september op onze voorziene testcapaciteit, maar die moet natuurlijk nog worden uitgebouwd in het najaar.”

Bij het kabinet van Gezondheidsminister Maron hamert men op de quarantaine, die hoe dan ook verplicht is bij terugkeer uit een rode zone, zowel bij positieve als negatieve coronatest. Ook daar onderstreept men de opgekrikte testcapaciteit: “In Brussel is de testcapaciteit met 300 % gestegen sinds het einde van juli. Nergens in België wordt er zoveel getest als in het Hoofdstedelijk Gewest”, luidt het.

* Harry en Benita zijn schuilnamen