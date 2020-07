“Het is opnieuw 5 voor 12”: oppositie vraagt nú maatregelen om tweede lockdown in Brussel te vermijden SVM JMBB

30 juli 2020

19u38

Bron: Belga 3 Brussel De Brusselse oppositiepartijen PVDA en CD&V dringen aan op snelle maatregelen om een tweede lockdown in het Brussels Gewest te vermijden. “Er is dringend nood aan meer testcapaciteit. En we moeten ervoor zorgen dat de resultaten van de tests binnen de 24 uur bekend zijn, zodat de contactopsporing snel van start kan gaan”, stelt PVDA-parlementslid Youssef Handichi. Voor zijn CD&V-collega Bianca Debaets moeten minister-president Rudi Vervoort en de rest van de Brusselse regering nú krachtdadig ingrijpen. “Want het is opnieuw 5 voor 12.”

De huidige situatie in Antwerpen toont aan dat vooral in de grote steden nieuwe haarden van coronabesmettingen opduiken, stellen Debaets en Handichi vast. “Ook in Brussel zien we de eerste aanwijzingen dat de pandemie opnieuw in kracht toeneemt. Is het Brussels Gewest voorbereid om een tweede golf van het coronavirus aan te pakken? Nee”, stelt de PVDA'er vast op basis van de ervaring van de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk.

“Hoe komt het dat in de maand juli negen testcentra in het Brussels Gewest de deuren sloten? En dat de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron opnieuw met de rug tegen de muur staat, terwijl er al meer dan twee weken lang verschillende signalen zijn dat er een tweede golf van het coronavirus op gang komt in België? Hebben we niets geleerd van de eerste golf?”, vraagt Handichi zich af.

“Tweede lockdown echt geen optie”

“De lockdownperiode heeft pijn gedaan, maar de Brusselaar heeft zich zo goed als mogelijk proberen redden in het kluwen van maatregelen die door het Gewest en de gemeenten getroffen werden”, herinnert Debaets. “Iedereen is ervan overtuigd dat een tweede lockdown echt geen optie is voor Brussel. De sociale en economische gevolgen daarvan zouden onoverzienbaar zijn. Dat is waarom minister-president Rudi Vervoort en de rest van de Brusselse regering nú krachtdadig zullen moeten ingrijpen, want het is opnieuw 5 voor 12.”

De CD&V-politica verwijst naar Antwerpen. "We zitten op enkele dagen, hooguit enkele weken van een Antwerps scenario. In het belang van de gezondheid van de Brusselaars moet er nu dus iets met die signalen gedaan worden, anders komen we weer te laat met een reactie. De regels opnieuw verstrengen zal niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar het is wel nodig. In dat opzicht ben ik ook blij dat de Brusselse burgemeester Philippe Close eerder deze week mijn oproep volgde en besloot om de Zuidfoor dan toch nog te annuleren.”

Intussen reageert minister-president Rudi Vervoort (PS) bij monde van zijn woordvoerster Zeynep Balci: “We volgen de situatie op de voet. Via de SPOC (Single Point of Contact) weten we waar er zich cases voordoen. Die clusters worden goed opgevolgd door het opleggen van quarantaine en tevens wordt er in die wijken ook sterk preventief gewerkt”, zegt Balci. Tot nu toe zijn er echter geen Antwerpse cijfers in Brussel, maar “dat betekent uiteraard niet dat het morgen of overmorgen anders kan zijn”, beklemtoont ze. Als de situatie het lokale niveau overstijgt, “dan zal de Minister-President in samenwerking met de Hoge Functionaris niet aarzelen om in te grijpen en verstrengde maatregelen door te voeren”, luidt het.

Lees ook: Corona houdt niet alleen België in zijn greep, ook buurlanden kleuren steeds roder (+)