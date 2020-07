‘Herstelling’ van Vlaams Belang aan Congomonument weggehaald Stephanie Romans

08 juli 2020

14u30 0 Brussel De Regie der Gebouwen heeft de stenen plaatjes met de woorden ‘Arabische’ en het Franse ‘arabe’ weer weggehaald. Vlaams Belang plaatste die woorden vorige week terug op het monument als reactie op wat zij de “beeldenstorm en verontschuldigingscultus” noemen. De Regie roept nu de hulp in van het Afrikamuseum om Brusselse monumenten van context te voorzien. “In de hoop dat er dan minder vandalisme zal zijn.”

Vlaams Belang-senator Bob De Brabandere en Vlaams parlementslid Dries Van Langenhove poseerden vorige week donderdag bij het ‘Monument voor de Belgische pioniers in Congo' in het Jubelpark. Ze toonden hun hersteloperatie: twee stenen plaatjes waarmee ze het originele opschrift op het beeld naar eigen zeggen herstelden.

Oorspronkelijk stond onder het beeld de volgende tekst: “De Belgische militaire heldenmoed verdelgt den Arabische slavendrijver.” Of in het Frans: “L’héroïsme militaire belge anéantit l’arabe esclavagiste.” De woorden ‘Arabische’ en arabe werden in de jaren tachtig weggebeiteld omdat het opschrift als kwetsend werd ervaren. Ze kwamen later even terug om in 2015 opnieuw te verdwijnen.

Kwetsend

De Brabandere en Van Langenhove vinden dat geschiedvervalsing. “Dat het opschrift kwetsend kan zijn, is geen reden om te censureren”, zegt hij. “De slavendrijvers waren Arabisch. Kwetsend of niet, het is historisch correct”, aldus De Brabandere.

We hebben het Afrikamuseum om hulp gevraagd. Zij helpen ons om een tekst te maken bij enkele beelden om ze in een historische context te plaatsen. Het gaat dan om het monument in het Jubelpark, het ruiterstandbeeld van koning Leopold II aan het Troonplein en het Leopoldstandbeeld naast het Afrikamuseum Johan Vanderborght

De Regie der Gebouwen heeft de steentjes intussen weer verwijderd. Dat gebeurt met alle ingrepen aan het monument waar geen toestemming voor is. De rode verf die op het standbeeld werd aangebracht, wordt binnenkort schoongemaakt. Met die bekladdingen hadden De Brabandere en Van Langenhove voor de duidelijkheid niets te maken.

Context

Intussen bedenkt de Regie der Gebouwen een oplossing voor het aanhoudend vandalisme aan ‘gevoelige’ monumenten. “We hebben het Afrikamuseum om hulp gevraagd. Zij helpen ons om een tekst te maken bij enkele beelden om ze in een historische context te plaatsen", zegt woordvoerder Johan Vanderborght. “Het gaat dan om het monument in het Jubelpark, het ruiterstandbeeld van koning Leopold II aan het Troonplein en het Leopoldstandbeeld naast het Afrikamuseum.”

“De specialisten van het museum hebben ervaring met zulke projecten. Ze adviseerden in het verleden al gemeenten die een tekst bij een monument wilden plaatsen”, zegt Vanderborght. “We hopen dat zo'n contextualisering van de monumenten zal leiden tot minder vandalisme.”