‘Hello Summer’ vervangt dit jaar ‘Brussel Bad’

19 juni 2019

De stad Brussel stelde vandaag hun zomerprogramma voor en zoals we al weten is dit jaar Brussel Bad door de werken aan Kanal er niet bij. Maar de stad ziet niet één, maar vier andere alternatieven ter compensatie. Het nieuwe ‘Hello Summer’ gaat van 25 juli tot 25 augustus vier verschillende Brusselse wijken onderdompelen in een zomerse sfeer.

Brussel Bad heeft een grote impact gehad op de kanaalwijk waar het evenement zeventien jaar lang zijn stek had. Dat heeft de kijk van Brusselaars en toeristen op deze anders overgangsbrug van Molenbeek naar het centrum voorgoed veranderd. Zo wil de stad dit jaar ook andere ‘verlaten’ wijken doen heropleven. Daarom zien ze de werken aan Kanal, waar Brussel Bad dit jaar niet kan doorgaan als een uitgelezen kans om andere wijken in de aandacht te brengen.

Ontspanning in de stad

Het concept van Hello Summer is niet anders dan dat van Brussel Bad: iedereen laten genieten van al het moois wat de zomer te bieden heeft door in het midden van de stad ruimte voor ontspanning te creëren. Dit jaar zijn er dus vier oases van plezier met terrassen, cocktails, concerten en animatie voor jong en oud. De vier plaatsen waar het nieuwe zomerevenement doorgaat zijn het Congresplein in de adminstratieve wijk (van 25 juli tot zondag 4 augustus), dan op het Ambiorix-square in de Europese wijk (van 8 augustus tot 11 augustus), vervolgens op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek (van 15 augustus tot 18 augustus) en tot slot op de Leopoldsquare in Laken (van 22 augustus tot 25 augustus).

Voor groot en klein

Op elke locatie zijn er naast de ontspanningsruimte ook dagelijks activiteiten voor alle doelgroepen. Zo zijn er danslessen op donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag. In samenwerking met Cinéma Galeries worden er films vertoond rond het thema water, oases en eilanden elke zaterdag van 22 tot 00.30 u en er zullen ook tal van andere activiteiten plaatsvinden rond sport, zoals bijvoorbeeld klimmen, yoga of crossfit.

Daarnaast is er voor de derde keer ook Het Vuurwerk van Laken elke vrijdag van 26 juli tot 23 augustus aan de voet van Paleis 5 van Brussels Expo. De Vaux-Hall in het Brusselse Warandepark is dit jaar ook het decor voor onder ander een openluchtbioscoop en creatieve workshops. De activiteiten begonnen al op 31 mei en lopen nog door tot 11 augustus. De traditionele evenementen zijn dit jaar ook van de partij. Zo vervullen Couleur Café (28 tot 30 juni), de Ommegang (26 en 28 juni), Brussels Summer Festival (14 tot 18 augustus), de Zuidfoor (13 juli tot 18 augustus) en Bal National (20 juli) de Brusselse agenda van deze zomer.